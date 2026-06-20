Andrés Cuenca disputará con España el Europeo sub-19
El defensa rojiblanco ya trabaja con el combinado nacional y competirá en el Gales del 28 de junio al 11 de julio
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Andrés Cuenca ha sido incluido en la convocatoria de la selección española sub-19 para el Campeonato de Europa de la categoría, que se celebrará en Gales entre el 28 de junio y el 11 de julio.
El futbolista, que jugó la segunda parte de la temporada en el Real Sporting, ya se encuentra concentrado con el combinado nacional en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde España prepara su participación en el torneo continental.
La selección debutará el sábado 28 de junio, a las 19.00 horas, frente a Gales, anfitriona del campeonato.
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