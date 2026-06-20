El Eldense se adelanta al Sporting y encarrila la cesión de Justin Smith

Si no surge ningún imprevisto, Justin Smith jugará la próxima temporada en el Eldense. La cesión del centrocampista franco-canadiense del EspSi no surge ningún imprevisto, Justin Smith jugará la próxima temporada en el Eldense. La cesión del centrocampista franco-canadiense del Espanyol, que era uno de los nombres que manejaba el Sporting para reforzar la medular, se encuentra ya prácticamente encarrilada hacia el conjunto alicantino. Como informó ayer LA NUEVA ESPAÑA, la operación estaba muy avanzada y el Eldense había tomado ventaja en una carrera en la que también se había movido el club rojiblanco.

El Eldense se adelanta al Sporting por Justin Smith

El Sporting llegó a realizar dos propuestas de cesión al Espanyol por Justin Smith, según ha podido saber este periódico, pero el Eldense acabó adelantándose y se llevó la operación. El futbolista, de 22 años, estaba en la lista de opciones del área deportiva gijonesa para apuntalar el centro del campo, una demarcación en la que el club busca alternativas dentro de un mercado todavía en fase inicial.

Smith, internacional en categorías inferiores con Canadá, pertenece al Espanyol y hace dos temporadas jugó cedido en el Quevilly Rouen francés. Su perfil había despertado el interés de varios equipos por su margen de crecimiento, su recorrido físico y su capacidad para desenvolverse en la zona ancha. El Sporting lo tenía identificado como una posibilidad interesante para completar la plantilla, aunque sin llegar a cerrar el acuerdo con el club perico.

El Sporting mantiene la búsqueda de refuerzos para la medular

El Eldense, sin embargo, aceleró en los últimos días y dejó la cesión muy encaminada. Salvo giro inesperado, Justin Smith jugará la próxima temporada en el conjunto alicantino, que gana así la partida por un futbolista que también figuraba entre los objetivos rojiblancos.

La dirección deportiva del Sporting continúa trabajando en diferentes frentes para reforzar al equipo de cara al nuevo curso. El centro del campo es una de las posiciones a vigilar en las próximas semanas, después de que la opción de Smith haya quedado prácticamente descartada por el avance definitivo del Eldense.anyol, que era uno de los nombres que manejaba el Sporting para reforzar la medular, se encuentra ya prácticamente encarrilada hacia el conjunto alicantino. Como informó ayer LA NUEVA ESPAÑA, la operación estaba muy avanzada y el Eldense había tomado ventaja en una carrera en la que también se había movido el club rojiblanco.

El Sporting llegó a realizar dos propuestas de cesión al Espanyol por Justin Smith, según ha podido saber este periódico, pero el Eldense acabó adelantándose y se llevó la operación. El futbolista, de 22 años, estaba en la lista de opciones del área deportiva gijonesa para apuntalar el centro del campo, una demarcación en la que el club busca alternativas dentro de un mercado todavía en fase inicial.

Smith, internacional en categorías inferiores con Canadá, pertenece al Espanyol y hace dos temporadas jugó cedido en el Quevilly Rouen francés. Su perfil había despertado el interés de varios equipos por su margen de crecimiento, su recorrido físico y su capacidad para desenvolverse en la zona ancha. El Sporting lo tenía identificado como una posibilidad interesante para completar la plantilla, aunque sin llegar a cerrar el acuerdo con el club perico.

El Eldense, sin embargo, aceleró en los últimos días y dejó la cesión muy encaminada. Salvo giro inesperado, Justin Smith jugará la próxima temporada en el conjunto alicantino, que gana así la partida por un futbolista que también figuraba entre los objetivos rojiblancos.

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