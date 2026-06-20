Óscar Trejo explica su adiós al fútbol: “No encuentro fuerzas ni motivación para seguir jugando”

Óscar Trejo puso fin a las especulaciones sobre su futuro la pasada semana y, en una entrevista concedida al Diario AS, explicó los motivos que le llevaron a rechazar la posibilidad de continuar su carrera en el Sporting de Gijón para, por el contrario, retirarse en el Rayo Vallecano.

El ya exfutbolista argentino reconoció que hace apenas unos meses contemplaba seriamente la opción de seguir jugando, pero que las emociones vividas en Vallecas durante las últimas semanas terminaron por cambiar su decisión.

"Creo que hace tres meses tenía ganas de seguir jugando, pero después de haber vivido lo que he vivido y del cariño que me han demostrado no encuentro fuerzas ni motivación para seguir jugando, para ir y empezar de vuelta una pretemporada, conocer gente nueva", aseguró Trejo en declaraciones a AS.

El argentino explicó que la decisión fue muy meditada y consensuada con su familia. "Lo he hablado con mi mujer y mis hijos y creo que lo mejor es dejarlo, quedarme con esa sensación de que sí puedo seguir jugando, pero ¿a costa de qué?", reflexionó.

Una promesa cumplida con el Rayo Vallecano

Trejo también recordó una promesa que había realizado tiempo atrás y que finalmente ha cumplido. "Prefiero ser agradecido y siempre he dicho que si me retiraba sería aquí. Y bueno, cumplo mi palabra", afirmó en referencia al Rayo Vallecano.

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De esta forma, el veterano centrocampista descarta definitivamente la opción de incorporarse al Sporting y pone punto final a una carrera marcada por su identificación con el conjunto madrileño, donde seguirá vinculado a la entidad franjirroja como director deportivo.