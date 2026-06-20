La Peña Sportinguista Alonso “Miluca” reúne a 41 socios en su tradicional cordera anual
La entidad rojiblanca distinguió a su socio de honor y capitán del Sporting en el ascenso de 1970
La Peña Sportinguista Alonso “Miluca” celebró ayer su tradicional comida anual, una cordera que este año tuvo lugar en el Restaurante Vega Granda. Un total de 41 socios participaron en una jornada marcada por la convivencia, el recuerdo y el sentimiento peñista.
Homenaje al capitán del ascenso de 1970
El encuentro sirvió además para rendir homenaje a Miguel Ángel Alonso “Miluca”, socio de honor y figura que da nombre a la peña. Miluca fue capitán rojiblanco en el ascenso de 1970. Durante la comida hubo tiempo para conversar sobre numerosos asuntos, aunque el tema de los fichajes y la actualidad rojiblanca apenas ocupó espacio en las mesas.
“Aquí, entre nosotros, casi no se toca nada del tema de los fichajes. Queremos esperar a ver cómo va la pretemporada y darles un poco de margen”, explicó Alonso, reflejando la prudencia con la que los peñistas afrontan el nuevo curso.
La Peña Alonso “Miluca” fue fundada el 12 de octubre de 1984 y continúa manteniendo vivas sus tradiciones y su espíritu de compañerismo más de cuatro décadas después de su creación.
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