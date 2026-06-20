Quique Morán, aquella prelista de España del Mundial 82, el Sporting y el nuevo "oficio" del extremo: "Ahora no es tan fácil llevarte a los laterales"

Enrique Morán Blanco (Pola de Lena, 1953) se quedó a las puertas del Mundial de 1982. Estuvo en la preselección y en la gira previa a la lista definitiva de una cita que tenía como atractivo añadido el disputarse en España. "Tenía mucha ilusión con estar, pero luego aquel año la selección no hizo un buen torneo y... Me libré de los palos", recuerda, entre risas, desde su residencia madrileña, donde guarda con mimo las camisetas de España que vistió y donde se afincó hace 42 años, tras su paso por el Atlético de Madrid. Antes, sus incursiones por el extremo diestro enamoraron en El Molinón, siendo uno de los futbolistas que abrió la mejor época de un Sporting que coleccionaba internacionales. Betis y Barcelona completan un currículum impecable.

¿Cómo conoció la primera llamada de la selección?

No recuerdo con quién estaba, pero fue por la radio como me enteré. La primera llamada fue a unos cuantos jugadores del Sporting. Fuimos cinco o seis de una tacada.

¿Qué recuerdo tiene del primer partido con España?

Fue un amistoso contra Checoslovaquia. Desgraciadamente perdimos. El seleccionador era Kubala. Pichi Alonso y yo debutamos. Después de Kubala llegó Santamaría como entrendor y seguí entrando en las convocatoria. Fui preseleccionado para el Mundial 82. Hicimos una gira en Sudamérica y al final me caí de la lista definitiva. La suerte que tuvimos los que nos quedamos fuera es que aquel torneo fue horrible para España y no nos pegaron palos como al resto (se ríe). Era extremo, pero delante tenía a jugadores de prestigio o más peso como Juanito, del Real Madrid, y Dani, del Athletic de Bilbao. Jugar en clubes como esos también sumaba.

¿Cuál es su mejor recuerdo?

El de la emoción de verte ahí, entre los mejores de España. Eso es especial. Hice dos goles ante Hungría, pero te quedas con eso, con la internacionalidad, porque en mi época había menos oportunidades. Ahora hay más partidos, es otro calendario. Entonces igual tenías opción de jugar dos partidos en todo el año con España.

¿Qué le pareció el primer partido de España en el presente Mundial?

Me pareció como a todo el mundo: horroroso. Mucho ha sido dado porque de antemano el jugador piensa que, ante Cabo Verde, va a ser fácil. Luego te pones en el terreno de juego, ves que no puedes y pasan los minutos y... Y eso que Cabo Verde era flojito. Era un quipo para llevarse cuatro o cinco goles. Mire, Oyarzábal no es un nueve de selección. Según las estadísticas, estuvo 30 minutos sin tocar balón. El partido de España me recordó a la época del Barcelona de hace unos años: mucha posesión, pero ocasiones, pocas. Aún así se pudo ganar.

¿Es optimista o pesimista de cara al futuro inmediato?

No nos tenemos que desanimar. Un partido sale mal a cualquier selección. Los contrarios aprietan y la selección no se puede relajar. Fíjese, antes hablábamos del Mundial de España de 1982, pues bien, Italia hizo una primera fase horrorosa en aquel torneo. Luego arrasó y ganó el Mundial. Pues eso, España estuvo el otro día mal, pero tampoco nos tenemos que desanimar.

¿Dónde están las claves para ver una mejor versión?

Espero que se recupere Lamine. Marca la diferencia. Desborda fácil, como Olise en Francia y... pocos más. Ahí esta la clave. Ahora está todo muy igualado. Los defensas son más técnicos, la preparación física es fuerte. No es fácil llevarte a los laterales. Hay que ser muy habilidoso. También le diré algo de Nico Williams: hizo un año horroroso y no puedes llevar al Mundial a un jugador que ha dado ese nivel. Hay que llevar a los que mejor están. Ojalá me equivoque, y soy muy respetuoso con el seleccionador, pero no me parece acertado su decisión de convocarle.

¿A qué selección ve favorita?

Francia, a pesar de que Senegal me gustó mucho, tiene mucha potencia. España para mí también lo es. Vi a Argentina y a Messi muy inspirado. Messi , a pesar de que físicamente va a medio ritmo, es un máquina. Es el mejor jugador del mundo. Le admiro. Me parece extraordinario lo que está haciendo. Argentina sin Messi dejaría de ser favorita. A ver Portugal, Inglaterra, Marruecos no me desagrada, Brasil tiene unos jugadores arriba espectaculares… Hay unas cuantas que apuntan, y habrá alguna sorpresa más.

¿Qué me dice del Sporting?

No me hable del Sporting, porque me cojo unos cabreos… A última hora, sin presión, ganó partidos difíciles, pero antes… Da una de cal y una de arena. Para subir a Primera División hay que tener regularidad. ¿Larcamón?Entrenadores nuevos o no, eso es el 25% del éxito. Lo demás, son los jugadores. Ahí está la clave. En el Racing de Santander que acaba de subir a Primera el entrenador era del Sporting ¿no? ¿Y consiguió el ascenso aquí?. Pues eso, la clave está en fichar buenos jugadores y hacer un buen equipo. Es difícil conseguirlo, y si no hay dinero, o hay poco, como parece que le pasa al Sporting, pues más, pero habrá que estar atentos. Ojalá lo consiga esta temporada.

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