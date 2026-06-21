Larcamón hereda el Sporting de Gijón más goleador: la marca a superar por el argentino para pelear por el ascenso

No fue la temporada pasada el mejor año para el Sporting. El equipo terminó décimo en la clasificación, con 61 puntos, a once del sexto puesto, el último en dar acceso al play-off de ascenso. Lejos de intentar luchar por estar con los mejores para dar el salto de la categoría, lo que sí dejó el conjunto gijonés es la sensación de poderío en los metros finales. Fue capaz de hacer 60 goles, una cifra récord desde su regreso a Segunda División hace nueve años. Nicolás Larcamón, nuevo entrenador, hereda el Sporting más goleador, el liderado por Dubasin, Otero y Gelabert, los tres futbolistas declarados intransferibles por el presidente ejecutivo.

El Sporting se prepara para su décima temporada consecutiva en Segunda División. Nadie en la categoría encadena tantas presencias consecutivas en la división de plata como el conjunto gijonés. Lo hace ahora con el objetivo del ascenso como meta final, sin rodeos, como aseguró José Riestra nada más finalizar la pasada campaña. Para ello, el conjunto rojiblanco ha querido apostar por mantener lo mejor de una última temporada caracterizada por la capacidad de hacer gol. Los números, al menos, reflejan ese poderío al que ahora Nicolás Larcamón tratará de dar continuidad.

Dubasin, Otero y Gelabert concentraron el 65% de los goles

Tomando como referencia el número de goles en Liga, Jonathan Dubasin terminó la pasada campaña como el máximo artillero del equipo con 16 goles. Le siguió de cerca Juan Otero, con 15, mientras el tercero en esta lista fue César Gelabert, con 8. Los tres lideraron el ataque del Sporting durante la temporada para firmar un alto porcentaje de las 60 dianas sumadas por la plantilla durante la competición liguera. En concreto, ellos tres acumularon el 65% de los goles del equipo. Un reflejo de su influencia y también del papel que pueden tener en el nuevo Sporting de Larcamón.

Larcamón quiere dar continuidad al Sporting más ofensivo

El futuro del conjunto rojiblanco pasa por seguir siendo un equipo con clara vocación ofensiva. Al menos, es el fútbol que ha caracterizado a Nicolás Larcamón en cada uno de los equipos por los que ha pasado a lo largo de su trayectoria profesional. Con un dibujo habitual con tres centrales, dos carrileros, dos pivotes y tres hombres más adelantados, quienes le conocen subrayan su gusto por priorizar apuestas ofensivas frente a filosofías de corte conservador. Habrá que esperar cómo queda configurada la plantilla y su idea definitiva en Gijón, pero parece evidente que Otero, Dubasin y Gelabert están llamados a volver a asumir mucho protagonismo en el juego.

Los 60 goles firmados por el equipo en el último curso son récord desde el regreso a Segunda División, igualando la misma cifra que alcanzó el conjunto rojiblanco en la temporada 2017-18, en la que el equipo terminó disputando el play-off de ascenso a Primera División tras una remontada espectacular en el tramo final de la mano de Rubén Baraja. El máximo goleador de aquel Sporting fue Michael Santos, con 17 tantos. Tras la estela del uruguayo estuvieron, en número de goles, Carlos Carmona, con 9, y Rubén García, con 8. El equipo cayó eliminado en la primera eliminatoria ante el Valladolid.

El que ya se está acostumbrando a situarse como una referencia del gol en el Sporting es Juan Otero. El colombiano se encamina hacia su quinta temporada en el conjunto gijonés, trayectoria en la que ha conseguido situarse como máximo artillero en Liga durante tres campañas. Falta por ver si Larcamón también le ve como delantero centro o tiene reservada para él otra demarcación más cercana a uno de los costados. Engranar el ataque apunta a ser una de las claves de un Sporting decidido a luchar por todo.