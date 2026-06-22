Orlegi llevará a junta extraordinaria una ampliación de capital de 23 millones de euros en el Sporting de Gijón

El consejo de administración del Real Sporting de Gijón ha convocado a sus accionistas a una junta general extraordinaria para someter a aprobación una ampliación de capital por un importe total de 23.311.107,20 euros. La reunión se celebrará el próximo 23 de julio de 2026, a las 11.00 horas, en la calle Luis Adaro Ruiz Falcó de Gijón, en primera convocatoria. En caso de ser necesario, la segunda convocatoria queda fijada para el 24 de julio, en el mismo lugar y a la misma hora. El movimiento nace como una de las estretegias para intentar fortalecer las cuentas del club ante el objetivo de pelear por el ascenso a Primera División.

La ampliación se divide en dos tramos

La operación se plantea en dos tramos. El primero contempla un aumento de capital de 12.311.064,30 euros mediante la emisión de 204.843 nuevas acciones ordinarias, de 60,10 euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 0,00025917409919 euros por acción. Esta ampliación se realizará mediante compensación de créditos.

¿Qué significa compensación de créditos? A efectos prácticos, es que una empresa aumenta su capital social sin que entre dinero nuevo en caja, sino convirtiendo una deuda que tiene pendiente en acciones. Dicho de otra manera, si el Sporting debe dinero a un propietario, una sociedad vinculada o un acreedor, ese acreedor puede aceptar cobrar esa deuda en acciones en lugar de en efectivo.

En este apartado, todo apunta a que Orlegi convertirá el préstamo participativo que otorgó al club el pasado año en acciones. Hay que recordar que la pasada campaña comenzaba con el mayor gasto realizado en un verano, afianzando a Dubasin y Gelabert, por los que el club pagó para que pudieran continuar en el Sporting ya en propiedad, y manteniendo a piezas clave como Guille Rosas y Juan Otero. En los despachos, se llevó a cabo un nuevo ingreso de 11 millones de euros mediante un crédito participativo otorgado por Orlegi Sports en septiembre, clave para vertebrar las finanzas. Ese crédito, más la cantidad que tuvo de prima de emisión, apuntan a ser los 12 millones que ahora se llevarán a junta extraordinaria como deuda convertible en acciones.

El segundo tramo asciende a 11.000.042,90 euros y se ejecutaría mediante la emisión de 183.029 nuevas acciones ordinarias, también de 60,10 euros de valor nominal. En este caso, la ampliación se llevará a cabo con aportaciones dinerarias y con reconocimiento del derecho de suscripción preferente de los actuales accionistas del club. Esto, por tanto, supondrá una inyección directa de 11 millones de euros.

La junta deberá aprobar también la modificación de los artículos 5 y 6 de los estatutos sociales, relativos al capital social y a las acciones, así como la delegación de facultades en el consejo de administración para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados.

Documentación y asistencia a la junta

Los accionistas podrán consultar en el domicilio social del club, desde la publicación de la convocatoria, la documentación que será sometida a aprobación. Entre ella figuran los informes del consejo de administración sobre los dos aumentos de capital y la certificación del auditor de cuentas sobre los créditos que se pretenden compensar en el primer tramo de la operación.

Podrán asistir a la junta los accionistas que acrediten ser titulares de al menos cuatro acciones inscritas a su nombre con una antelación mínima de cinco días en el libro registro de acciones de la sociedad. Los accionistas con menos de cuatro títulos podrán agruparse para alcanzar ese mínimo.

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El club indica que las tarjetas de asistencia deberán solicitarse en el domicilio social de la entidad, en la Escuela de Fútbol de Mareo, mediante cita previa en el teléfono 985 16 76 77. También podrán recogerse en el lugar de celebración de la junta una hora antes de su inicio, previa acreditación de la identidad y titularidad de las acciones.