El Real Sporting Genuine bajó el telón de la temporada en un escenario cargado de simbolismo: la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, la casa de la selección española. Allí, en Madrid, el equipo rojiblanco disputó la última fase de LaLiga Genuine 2025/26, una competición que va mucho más allá del resultado y que cada año recuerda que el fútbol también se mide en compañerismo, respeto, esfuerzo compartido y emoción.

El Sporting Genuine cierra una temporada de goles, micrófonos e inclusión

Los sportinguistas se enfrentaron en esta última cita al Athletic Club, la Cultural Leonesa y la AD Ceuta, poniendo punto final a un curso intenso, especial y lleno de momentos para guardar. Sobre el campo, el equipo gijonés volvió a competir con la ilusión de quien entiende el fútbol como un espacio de pertenencia. Fuera de él, volvió a demostrar que el proyecto Genuine es una de esas iniciativas que explican el deporte desde su dimensión más humana.

El Sporting Genuine cierra una temporada de goles, micrófonos e inclusión

La temporada deja cifras, pero también muchas historias. En total, 31 jugadores formaron parte este año del Real Sporting Genuine, un grupo diverso, unido y reconocible, integrado por futbolistas pertenecientes a entidades como Alarde, Down Asturias, Sanatorio Marítimo y el grupo de refugiados ucranianos alojados en El Cristo. Todos ellos han dado forma a un equipo que representa algo más que unos colores.

El Sporting Genuine cierra una temporada de goles, micrófonos e inclusión

El conjunto rojiblanco cerró la campaña con el tercer puesto de su categoría y con la segunda máxima puntuación en el trofeo del Fair Play (juego limpio), un reconocimiento especialmente valioso en una competición donde la deportividad no es un complemento, sino una parte esencial del juego. En LaLiga Genuine, ganar también significa ayudar al rival a levantarse, celebrar el esfuerzo ajeno y entender que cada partido es una oportunidad para compartir.

El Sporting Genuine cierra una temporada de goles, micrófonos e inclusión

Uno de los grandes recuerdos de este curso llegó en Mareo. La Escuela de Fútbol volvió a acoger una fase de la competición nacional durante el fin de semana del 7 y 8 de marzo, en una cita que reunió a 24 equipos y a más de 500 participantes. Para el Sporting Genuine, jugar en casa tuvo un valor especial. Mareo se llenó entonces de camisetas, familias, abrazos y celebraciones, convirtiéndose durante dos días en un punto de encuentro para un fútbol inclusivo, alegre y profundamente necesario.

La temporada también tuvo voz propia. Los jugadores rojiblancos desarrollaron una nueva edición de su programa radiofónico, "La Tribuna de El Molinón", un espacio en el que cambiaron las botas por el micrófono para conversar, preguntar y abrir otra ventana a su manera de vivir el deporte. Por sus entrevistas pasaron nombres como Joel Álvarez, Sara Ouzande, Manuela Ena, Pablo Pérez o el rapero Gazir, invitados que compartieron experiencias con un grupo que cada año demuestra que comunicar también puede ser una forma de participar.

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Ahora, la actividad deportiva se detiene hasta septiembre, cuando el equipo retomará los entrenamientos y comenzará a preparar una nueva temporada. Pero el espíritu Genuine no se marcha de vacaciones del todo. La Fundación Real Sporting mantendrá durante parte del verano diferentes proyectos inclusivos, entre ellos el Campus Genuine, que se celebrará del 29 de junio al 4 de julio dentro del tradicional Campus de Mareo. Será otra oportunidad para que el balón siga rodando, también cuando la competición ya ha terminado.