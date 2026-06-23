¿Cuánto dinero de los 23 millones de la ampliación de capital puede dedicar el Sporting de Gijón a fichar? Dos claves y un porcentaje

El Sporting de Gijón está inmerso en un movimiento en sus cuentas clave para ganar solvencia y músculo ante el objetivo de pelear esta temporada por el ascenso a Primera División. El anuncio de Orlegi de ejecutar una ampliación de capital de 23 millones de euros lleva aparejados dos movimientos distintos, ambos con influencia en la búsqueda de poder dar un salto en el límite salarial. La conversión de 12 millones de euros de deuda en acciones no supone una entrada de dinero como tal, pero tendrá un efecto importante en los fondos propios, uno de los apartados importantes para LaLiga a la hora de poder articular mejoras en el límite salarial. Básicamente se resume en que a mejor situación patrimonial, más capacidad se permite a los clubes de trasladar ingresos al límite. A ese movimiento se le sumará la inyección de 11 millones de euros. Este movimiento sí es una entrada de dinero pura y dura, aunque no podrá destinarse, en su totalidad, a la mejora del límite salarial.

LaLiga tendrá que validar el margen real para el límite salarial

A estas dos claves en la ampliación de capital en la que trabaja el Sporting de Gijón hay que añadir un porcentaje: el que LaLiga validará respecto a los 11 millones de euros que Orlegi aportará a las arcas del club. Hay varias variables que dependen de qué porcentaje podrá utilizar el club y también influirá si el propio Sporting quiere dividir esa nueva entrada de dinero en varias temporadas o utilizarlo directamente para esta misma temporada. Todo, en mayor o menor medida, depende de cómo el Sporting desee ejecutarlo y, además, tendrá que tener la validación previa del departamento económico de LaLiga.

Si inyectas 11 millones de euros en las cuentas a través de una ampliación de capital, lo más habitual es que LaLiga te permita utilizar un porcentaje alto de esa cantidad si el club tiene unas cuentas saneadas. Para un club de Segunda, en el mejor escenario normativo podría concentrarse en una temporada, pero solo si LaLiga lo autoriza y se cumplen las condiciones. LaLiga recuerda además que el límite solicitado por el club debe ser aprobado o rectificado por su órgano de validación para garantizar la estabilidad financiera.

Todo depende del grupo económico-financiero en el que LaLiga clasifique al Sporting y de si está o no excedido de límite, pero no serán automáticamente 11 millones para fichas. Hay cuatro categorías (A, B, C y D), siendo la A en la que se sitúa a los clubes más saneados, y la D, la peor. Los más "sanos" pueden utilizar directamente un porcentaje mayor de una inyección de dinero. Siendo el conjunto gijonés un club que ha presupuestado déficit y viene los cursos anteriores de pérdidas, lo más probable es que esté dentro del grupo B. Tomando como referencia la norma general para estos casos, y siempre si LaLiga así lo validase, el Sporting podría hacer uso de un 60 o un 65% de esos 11 millones de euros. Esto vendría a traducirse en unos 6 millones de euros en uno de los mejores escenarios. Y ahí entraría en juego otro matiz.

La opción de repartir la ayuda en varias temporadas

El Sporting de Gijón tendría la opción de utilizar esos 6 millones de euros en una sola temporada, la que ahora comienza, o dividirlo en varias campañas, algo que suele ser lo más habitual. De acogerse a esto último, por ejemplo, en tres años, el límite salarial se vería aumentado en 2 millones de euros en el presente curso, en otros dos en el siguiente, y en otros 2 para el tercero. Sería una "ayuda" de 2 millones durante tres años. Ahí ya depende de cómo y cuándo quiere moverse el conjunto gijonés. Lo que está claro es que tanto la conversión de deuda en acciones, como la inyección de dinero, van de la mano para poder dar más margen y músculo al Sporting en sus números y en el césped.

Estos dos movimientos están todavía a la espera de contar con el respaldo de los accionistas. El consejo de administración del Real Sporting de Gijón ha convocado a sus accionistas a una junta general extraordinaria para someter a aprobación una ampliación de capital por un importe total de 23.311.107,20 euros. La reunión se celebrará el próximo 23 de julio de 2026, a las 11.00 horas, en la calle Luis Adaro Ruiz Falcó de Gijón (sala de prensa de El Molinón), en primera convocatoria. En caso de ser necesario, la segunda convocatoria queda fijada para el 24 de julio, en el mismo lugar y a la misma hora. El movimiento nace como una de las estrategias para intentar fortalecer las cuentas del club ante el objetivo de pelear por el ascenso a Primera División.