La situación de Andrés Ferrari, el delantero pretendido por el Sporting de Gijón: ya ha comenzado la pretemporada con el Truidense y está a la espera del criterio del entrenador

Andrés Ferrari, principal objetivo del Sporting de Gijón para reforzar su delantera, ya se ha incorporado a la pretemporada del Sint-Truidense, club que posee sus derechos y que tiene las llaves para decidir el futuro de este potente, atacante, de 23 años. Por el momtento, Ferrari está a la espera del criterio del nuevo entrenador de la entidad, Frederic de Meyer, que quiere conocer de primera mano el potencial del delantero uruguayo antes de tomar una decisión sobre su futuro. De hecho, en estos momentos no se descarta que la operación pueda tardar todavía algunas semanas en avanzar, hasta que el técnico disponga de un mayor conocimiento sobre el futbolista y el club defina definitivamente sus planes.

El Sporting de Gijón trasladó hace un par de semanas formalmente al Sint-Truidense su intención de repetir la cesión para contar con el atacante toda la temporada 2026-2027. El Sint-Truidense había priorizado inicialmente una venta que le permitiese recuperar la importante inversión realizada en el futbolista, adquirido el pasado verano por una cantidad cercana a los 2,5 millones de euros. Aunque en el club belga asumen que la lesión del delantero también le resta mercado, sobre todo para una gran operación.

En Mareo asumen que la operación debe todavía dar pasos y que no les queda otra que esperar por un jugador que ha dejado un notable recuerdo en Gijón pese a que su etapa como rojiblanco quedó condicionada por la fractura de peroné que sufrió en el tramo decisivo de la temporada. El uruguayo disputó siete partidos y firmó dos goles, dejando muestras de un potencial que había llevado incluso a la dirección deportiva del grupo a estudiar la posibilidad de negociar un traspaso en propiedad antes de que la lesión obligase a reformular los planes y a abrirse de nuevo a una cesión.

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En Mareo también se valora la llegada de un delantero de un perfil más dinámico, aunque esta operación es indepediente a la llegada de Ferrari, que es ahora mismo una prioridad absoluta para la comisión deportiva. Los ojeadores tienen informes de más delanteros, como el joven Pau Cabanés, del Villarreal. Pero, por el momento, los focos están plenamente centrados en conseguir el préstamo de Ferrari, quien quiere regresar a Gijón, y, además, no necesitaría de un periodo de adaptación.