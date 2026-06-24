El Sporting 'recupera' a un clásico: vuelve Tomás Hervás y este será su rol en Mareo

El Sporting de Gijón 'recupera' a una figura histórica de la entidad; el club ha anunciado de forma oficial la contratación de Tomás Hervás (Ponferrada, 1970). Hervás regresa tres años después de su última salida al club rojiblanco, pero ahora pasa a realizar funciones más formativas en Mareo. Se incorpora como adjunto al equipo de dirección del fútbol base, donde trabajará junto a Jaime Cuesta. Se trata de una incorporación impulsada por Emilio Gutiérrez, una de las personas con más peso en la estructura de Mareo y que considera al berciano un perfil ideal por su profundo conocimiento de la casa y su experiencia en la formación de jugadores. Hervás vuelve a un club que siente y, sobre todo, conoce a la perfección. Como futbolista se formó en Mareo, debutó con el primer equipo en la temporada 1991-92 y defendió la camiseta rojiblanca durante siete campañas antes de continuar su carrera en el Celta, el Sevilla, la UD Las Palmas y el Universidad de Oviedo. Pero también dejó huella en los banquilos. Primero formativos. Y después ya como mano derecha de Abelardo Fernández.

Tras colgar las botas inició una extensa carrera en los banquillos y en los despachos de la entidad gijonesa. Dirigió al cadete A, fue segundo entrenador del Sporting Atlético junto a Abelardo Fernández, Javier Vidales y Manolo Sánchez Murias, se hizo cargo del filial entre 2014 y 2016 y también formó parte de la secretaría técnica en distintas etapas. Además, acompañó a Abelardo en sus etapas en el Espanyol y el Alavés. La última etapa de Hervás en el Sporting concluyó en enero de 2023, cuando abandonó el club junto a Abelardo tras la destitución del técnico gijonés después de la derrota en Santander. Había regresado unos meses antes, en mayo de 2022, para ejercer como segundo entrenador del primer equipo. Desde entonces, su último destino profesional había sido el Al Qadsiah de Arabia Saudí, donde desempeñaba labores de ‘scouting’ desde el pasado mes de abril.