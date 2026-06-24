El Sporting y una "reestructuración típica societaria": la opinión de expertos en derecho deportivo

"Se trata de una estrategia dual: por un lado, sanear las cuentas del club, reduciendo deuda mediante su conversión en capital, y, por otro, inyectar recursos económicos adicionales para reforzar el proyecto deportivo. La propuesta del consejo se articula en dos ampliaciones de capital complementarias, con objetivos distintos. El primer tramo (12 millones) supone convertir deuda que el club mantiene con su propietario en acciones. Es decir, no entra dinero nuevo en caja, pero el Sporting reduce su endeudamiento y mejora su balance, fortaleciendo su patrimonio neto. El segundo aumento (11 millones), en cambio, sí supone dinero nuevo que entrará en el club, previsiblemente con impacto directo en su capacidad para afrontar inversiones deportivas, como el mercado de fichajes". Las explicaciones sobre la última inyección aportada por el Grupo Orlegi al Sporting de Gijón son de Diego García, especialista en derecho deportivo y con experiencia en LaLiga y en clubes como Getafe, Deportivo, Fuenlabrada y Oviedo. El ejecutivo resume así el alcance de la ampliación de capital de 23,3 millones de euros que el Grupo Orlegi someterá a la aprobación de la junta extraordinaria de accionistas del próximo 23 de julio.Un movimiento muy potente que observa con optimismo: "Son buenas noticias para el club".

Tres especialistas en derecho deportivo y gestión económica consultados por LA NUEVA ESPAÑA analizan la ampliación de capital anunciada por Orlegi Sports en el Sporting – un total de 23 millones de euros–. El movimiento económico y deportivo más ambicioso de la propiedad desde su desembarco en Gijón. Y una declaración de intenciones en pleno inicio de su quinto proyecto al frente del club rojiblanco. El objetivo es inequívoco: dotar al Sporting de las mayores herramientas posibles para pelear por el ascenso y salir, de una vez por todas, del laberinto de la Segunda División.

El propio Diego García explica el alcance de la primera de las dos operaciones. "En lenguaje sencillo, esto significa que el dinero que el club debía a su propietario deja de ser una deuda y pasa a formar parte del capital del club. Esto no implica que entre dinero nuevo, pero sí tiene un efecto importante: el club reduce lo que debe y mejora su situación económica sobre el papel".

La segunda parte de la ampliación, 11 millones de euros, sí supone una inyección directa de recursos. "En este caso sí se trata de dinero nuevo que entrará en el club, previsiblemente con impacto directo en su capacidad para afrontar inversiones deportivas, como el mercado de fichajes", señala el jurista, que define la maniobra como "una operación típica de reestructuración societaria en una SAD", sostiene García. Desde una perspectiva más técnica, Jorge Sánchez, experto en cuentas y exconsejero del Real Oviedo, recuerda que la compensación de créditos es "una operación muy corriente en las sociedades mercantiles" y destaca que sus efectos permiten "reducir el pasivo de la sociedad y aumentar su patrimonio neto", además de "fortalecer su imagen exterior cara a los bancos, proveedores e inversores" y "proporcionar un balance más saneado".

El expresidente del Sporting Plácido Rodríguez aporta una última reflexión. "El Sporting no tendría ningún problema económico con la masa social que tiene detrás. No veo un problema económico, sino de gestión deportiva. Este club no puede estar en Segunda División y en mitad de la tabla", asegura sobre la marcha de la sociedad.

¿Cuál es el motor de esta última inyección? La hoja de ruta de la propiedad mexicana está perfectamente definida. La ampliación busca, ya sin paños calientes, el ascenso. Y para ello, toma esta medida. ¿Qué consigue con esta operación? Básicamente, lavar la cara económica del club. Y, en definitiva, aspirar a cimentar un proyecto más competitivo. Porque con esta doble operación consigue rebajar deuda, elevar el tope salarial y disponer de la capacidad suficiente para soportar el coste de un once que, a nivel interno, se considera de alto nivel para la categoría. Caro, sí, pero de garantías.

En Mareo existe el pleno convencimiento de que el equipo ya cuenta con un bloque muy sólido y que buena parte de las opciones de pelear por el ascenso pasan por mantener el nivel competitivo de la actual plantilla, conservar su columna vertebral y, al mismo tiempo, seguir reforzando el fondo de armario para que Nicolás Larcamón disponga de más alternativas.Ahí aparece una de las grandes claves de esta importante operación. El Sporting no solo pretende acudir al mercado con mayor fortaleza. También quiere evitar la salida de sus principales referentes. César Gelabert, Jonathan Dubasin y Juan Otero, autores entre los tres de 39 goles la pasada temporada, son considerados piezas estratégicas del proyecto y futbolistas diferenciales sobre los que podrían aparecer ofertas durante el verano. La posición del club, sin embargo, es firme: no están en venta.

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Después de los fichajes de Egoitz Arana, Emanuel Gularte y Jorge Sáenz, el mercado sigue abierto y el club rojiblanco quiere seguir reforzándose para dotar a Nicolás Larcamón de la plantilla más competitiva posible.