La ampliación del capital del Sporting evita recurrir a traspasar jugadores para cuadrar números

La ampliación de capital de 23,3 millones promovida por Orlegi Sports deja varias conclusiones de calado. La principal es que el Sporting no afronta el verano con la necesidad de realizar una venta importante para equilibrar sus cuentas o ganar margen de maniobra. Es decir, el grupo no solo apuesta por reforzar el proyecto, sino también por mantener el esqueleto de la actual plantilla, a la que valoran muy positivamente. Consideran los gestores que el equipo cuenta actualmente con futbolistas muy importantes para Segunda: Yáñez, Rosas, Corredera, Gelabert, Dubasin u Otero, entre otros. También caros para la categoría.

La inyección cambia el mapa. El grupo propietario ha decidido inyectar recursos propios para sostener un proyecto en el que realmente cree –de hecho, existían importantes discrepancias entre la cúpula y Borja Jiménez a la hora de valorar la actual plantilla– y al que considera con capacidad para pelear por objetivos más ambiciosos, siempre y cuando se mejore el fondo de armario y salga bien la apuesta por Nicolás Larcamón.

La operación, además, permite al Sporting afrontar el elevado coste de una plantilla que sigue contando con algunas de las fichas más importantes de la categoría y que todavía tiene pendientes importantes compromisos económicos derivados de operaciones anteriores. El club deberá afrontar antes del próximo 31 de julio pagos cercanos al millón de euros, entre ambas operaciones, correspondientes a los traspasos de Jonathan Dubasin y César Gelabert, comprometidos con el Basilea y el Toulouse, respectivamente, y que, junto al resto de amortizaciones pendientes, seguirán teniendo incidencia en la planificación económica de la próxima campaña. La ampliación no solo abre la puerta a reforzar la plantilla, sino que ofrece al club la posibilidad de retener talento y mantener un bloque que internamente se considera muy competitivo y al que únicamente habría que añadir determinados retoques.

El caso de Dubasin, Gelabert y Otero es seguramente el mejor ejemplo de la nueva situación. Los tres, autores de 39 goles la pasada temporada, cuentan con mercado y habrían sido candidatos naturales a protagonizar una gran operación de salida en otros escenarios económicos. Sin embargo, la intención del Sporting pasa por conservar a los tres futbolistas y mantener el núcleo de una plantilla que el club considera diferencial dentro de la categoría. La inyección económica permite soportar el coste de sus fichas, asumir los compromisos pendientes derivados de algunas de las operaciones realizadas en los últimos mercados y, al mismo tiempo, sostener una posición de fuerza ante el interés de otros clubes.

Esta apuesta de Orlegi Sports cobra todavía más relevancia porque no se apoya en otras medidas que en el pasado han generado desgaste. El Sporting no prevé incrementos en la próxima campaña de abonados y ya ha anunciado, además, la supresión del Día del Club, después de la enorme polémica suscitada el pasado curso. La propiedad, por tanto, asume el esfuerzo económico sin recurrir ni a una subida de precios ni a la venta de sus principales activos deportivos, un movimiento que refuerza la idea de que la prioridad pasa por conservar el núcleo de la plantilla y dar continuidad al proyecto.

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La operación también tendrá incidencia en el límite de coste de plantilla deportiva, aunque en el club se maneja la cuestión con mucha cautela. En las últimas horas se ha especulado con un importante incremento del tope salarial a raíz de la ampliación, pero el impacto definitivo todavía está pendiente de concretarse –aunque será mayor– y el Sporting mantiene contactos permanentes con el Control Económico de LaLiga para determinar el alcance exacto de la operación. La patronal del balón es especialmente hermética en este tipo de procedimientos.