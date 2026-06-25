El Sporting negocia para su filial el fichaje de una promesa juvenil del Celta de Vigo: las claves de la operación
El club rojiblanco negocia la contratación de Noya, mediocentro que ha terminado etapa del División de Honor celeste
La cantera del Celta de Vigo vuelve a estar en el radar del Sporting de Gijón. Si antes fue Manu Rodríguez —ya consolidado en el primer equipo rojiblanco— quien aterrizó en Mareo procedente de la fábrica celeste, ahora los responsables de captación del club gijonés han puesto sus ojos en Dani Noya, un mediocentro de 18 años que acaba de finalizar su etapa juvenil en el División de Honor del Celta, donde se ha formado íntegramente.
El Sporting maneja muy buenos informes sobre este joven pivote nacido en Santiago de Compostela, al que pretende incorporar para su filial por el potencial que le atribuye. De hecho, ya han comenzado las negociaciones entre la entidad rojiblanca y el agente del futbolista, Toni Otero, quien también representa a Manu Rodríguez. Este movimiento se produce en un momento en el que el Sporting trabaja en la salida de Aarón Quintana, Loki y Borja Montes, tres jugadores que no entran en los planes del filial y a los que se les busca una salida.
Noya, que llegó a debutar esta temporada con el Celta Fortuna, ha sido considerado durante su etapa formativa una de las grandes promesas de la cantera celeste. Sin embargo, la fuerte competencia existente en el filial vigués le ha cerrado las puertas del primer escalón hacia el fútbol profesional. En ese contexto, el Sporting se ha movido con rapidez para intentar hacerse con sus servicios. En cualquier caso, la operación todavía no está cerrada y quedan varios aspectos por negociar antes de que pueda concretarse su llegada a Mareo.
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