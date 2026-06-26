Fichajes a medida para el estilo de Larcamón: estos son los perfiles que quiere para su proyecto el Sporting de Gijón

"Queda muchísimo mercado aún. Y todo puede cambiar. Está todo muy parado y más aún con el Mundial", explican desde el mundo del balón para analizar el ritmo de los fichajes. El Sporting se ha adentrado ahora en una fase aparentemente más tranquila de su planificación, una vez completados cuatro movimientos: la llegada del entrenador, Nicolás Larcamón, la del portero Egoitz Arana y las de los centrales Jorge Sáenz y Emanuel Gularte, este último pendiente únicamente de hacerse oficial. Aunque en Mareo se llegó a calcular un verano de entre diez y doce fichajes, no está descartado que ese número se reduzca.

¿Cuántos fichajes se realizarán? Pues depende. La intención inicial es la de sumar de diez o doce fichajes. Pero hay variables que condicionarán esa cifra. A día de hoy, el club mantiene sus planes, apuntan fuentes consultadas. La prioridad es la de firmar perfiles que encajen en el libreto de Nicolás Larcamón.

La llegada de Larcamón ha alterado la hoja de ruta del mercado rojiblanco. La implantación de un sistema tan específico como el 5-3-2 ha llevado a la comisión deportiva a afinar todavía más los perfiles que busca. En Mareo entienden que este verano es especialmente importante acertar en las incorporaciones y, por ello, se está priorizando la llegada de futbolistas que se adapten de manera exacta a las necesidades de cada demarcación y al dibujo del técnico argentino. De ahí el fichaje de Gularte, un zaguero que encaja en esa idea, que tiene experiencia en el sistema con tres centrales y, sobre todo, que llega con el aval del argentino.

La polivalencia se ha convertido también en un factor muy valorado, ya que el club pretende incorporar jugadores capaces de ofrecer distintas soluciones dentro de un sistema muy definido. Pero también es clave tener perfiles de jugadores que se puedan adaptar a un giro táctico. El 5-3-2 será el sistema inicial. Pero no el único. Los contactos entre José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, y Nicolás Larcamón son constantes. El dirigente continúa en México, pero mantiene una comunicación permanente con el técnico, muy implicado en la confección de la plantilla y en la definición de los perfiles que el club rastrea en el mercado.

El Sporting tiene ya amarrados tres fichajes –Egoitz Arana, Jorge Saénz y Emanuel Gularte, que está pendiente solamente de la confirmación–. ¿Y qué busca el club? En estos momentos los planes son los siguientes: se pretende incorporar a un extremo, un central izquierdo, un delantero, y un mediapunta. Los objetivos para el zaguero y el delantero son de sobra conocidos: Andrés Cuenca y Andrés Ferarri. De hecho, la comisión deportiva mantiene una buena sintonía con los agentes de los dos jugadores. Y tiene un as bajo la manga: los dos futbolistas quieren regresar a Mareo. De hecho, Ferrari, que se encuentra en Bélgica realizando la pretemporada con el Truidense, publicó hace unos días una imagen de Gijón. El ariete uruguayo tiró de una foto de archivo. Un guiño al Sporting, sin duda.

También se pretende incorporar un pivote tras caerse la opción de Justin Smith, aunque este movimiento se prevé para el tramo final del mercado. El Sporting quiere comprobar primero cómo evolucionan Mamadou Loum y Nacho Martín después de sus lesiones y mantiene, además, una alta consideración sobre el canterano Matabuena. No hay prisas en esa posición. Al menos por ahora. Sí se está examinado el mercado para firmar a un "5". Pero no urge ese fichaje. En su momento, el club rojiblanco hizo sondeos por varios jugadores (Sergio Álvarez, Oriol Romeu…). Al encallar la contratación de Justin Smith, la búsqueda ha entrado en otra fase: se están recabando ofrecimientos y se tienen controlados varios perfiles.

La comisión deportiva considera prioritario incorporar un perfil muy concreto para el extremo zurdo: un futbolista con gol y capacidad para adaptarse al carril izquierdo en el sistema de Larcamón. El club entiende que ese jugador puede ofrecer soluciones en dos demarcaciones, ya que también podría actuar como extremo en otros dibujos, como el 4-2-3-1, lo que multiplica su valor dentro de la plantilla.

Esa hoja de ruta ha provocado que en las últimas semanas se hayan enfriado los contactos por laterales izquierdos específicos como Álex Centelles, que ha firmado por el Levski de Sofía, o Diego Pampín, este último con unas pretensiones salariales elevadas en este punto del mercado. La prioridad ahora mismo no pasa por la contratación de un lateral puro, sino por la de un jugador de perfil ofensivo que pueda adaptarse a las exigencias del carril izquierdo. En ese escenario, gusta mucho Jastin García, del Girona, aunque se trata de una operación complicada.

¿Significa esto que el Sporting ha descartado por completo el fichaje de un lateral izquierdo? No. De hecho, se pretende firmar a un lateral. Pero también mucho dependerá de lo que suceda con el futuro de Pablo García, que no está nada claro. Su salida permanece parada y sin avances. El futbolista iniciará la pretemporada con el Sporting. Si el escenario cambia, la comisión deportiva podría acelerar la búsqueda de un carrilero izquierdo específico. Además, en Mareo existe una importante confianza en Álex Diego, un lateral zurdo muy valorado a nivel interno que realizará la pretemporada con el primer equipo y que cuenta con opciones de ganar peso en la dinámica de Larcamón si convence al técnico argentino.

La operación salida, clave

En Mareo también entienden que todavía queda mucho mercado por delante y que algunas de las decisiones más importantes pueden demorarse, por lo que la pretemporada, que arrancará el próximo 8 de julio, se presenta como un momento clave para terminar de perfilar la plantilla. Larcamón quiere ver de cerca a varios futbolistas de la cantera y comprobar hasta qué punto algunos de ellos pueden ganarse un hueco en la dinámica del primer equipo y ayudar, además, a optimizar los recursos destinados al mercado.

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La operación salida también puede alterar la hoja de ruta. El Sporting trabaja para resolver la situación de seis futbolistas que no entran en los planes deportivos de la próxima temporada: Amadou Coundoul, Lucas Perrin, Jesús Bernal, Yann Kembo, Dani Queipo y el citado Pablo García.