El regreso de Andrés Ferrari al Sporting de Gijón se enfría: el delantero uruguayo está muy cotizado

El regreso de Andrés Ferrari al Sporting de Gijón es, a día de hoy, una operación muy complicada. No está totalmente descartada su llegada. Pero las posibilidades han menguado –mucho– en las últimas horas. El delantero uruguayo, de 23 años, cuenta con un importante cartel en el mercado y ha despertado el interés de varios clubes, lo que dificulta seriamente su vuelta a Mareo. Al menos a día de hoy. Queda mercado y siempre puede cambiar la película. Pero el tema pinta feo para los intereses del Sporting. En Mareo están abiertos a otras alternativas para completar una delantera que cuenta con Jonathan Dubasin y Juan Otero como líderes ofensivos. Su regreso sigue siendo una prioridad absoluta para la dirección deportiva rojiblanca. Hace semanas, el Sporting trasladó formalmente al Sint-Truidense su deseo de volver a contar con el atacante, después de haber expresado públicamente esa intención en un comunicado dirigido a sus aficionados. En Orlegi Sports mantienen una enorme confianza en el potencial de Ferrari y consideran que encaja a la perfección en el proyecto de Nicolás Larcamón.

De hecho, antes de la grave lesión sufrida en el peroné, el club llegó a estudiar internamente la posibilidad de negociar un traspaso con el conjunto belga. Aquella opción quedó aparcada tras la lesión y, ahora, el escenario es mucho más complejo. Ferrari, que dejó un gran recuerdo en Gijón tras marcar dos goles en siete partidos antes de caer lesionado, estaría encantado de regresar al Sporting, donde se sintió muy cómodo y tendría un papel relevante.

Sin embargo, la competencia es elevada. El delantero se ejercita estos días con el Sint-Truidense en Bélgica mientras varios clubes importantes siguen muy atentos a su situación e incluso valoran presentar ofertas por un futbolista muy cotizado gracias a su capacidad goleadora, potencia física y buen juego de espaldas.

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Este contexto complica notablemente las aspiraciones del Sporting, que, pese a no renunciar a Ferrari, trabaja en paralelo con otras alternativas para reforzar la delantera. La comisión deportiva maneja una lista reducida de perfiles y continúa analizando diferentes opciones. Hay más atacantes que se están examinando. Aunque en el club saben que el puesto de «9» está bien cubierto y que se necesita competencia, no un primera espada. Hay otros puestos donde está previsto más gasto