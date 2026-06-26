El Sporting de Gijón hace números por Jastin García: el club valora lanzar ya una ofensiva por el extremo del Girona

El Sporting de Gijón ya hace números y valora muy seriamente presentar una oferta formal para intentar fichar a Justin García, interés avanzado por LA NUEVA ESPAÑA. El club rojiblanco tiene en lo más alto de su lista de candidatos para reforzar la posición de extremo izquierdo a este rapidísimo atacante, nacido hace veintidós años en Lérida, de padre caboverdiano y portugués y madre española, y que pertenece al Girona, club con el que todavía tiene un año más de contrato (hasta 2027).El conjunto catalán, llamado a ser uno de los grandes aspirantes al ascenso en Segunda División, debe antes desprenderse de varios contratos importantes. En plena remodelación de plantilla y todavía tomando el pulso a la categoría, aún no ha decidido el futuro del extremo, a la espera de la decisión de Quique Álvarez, el nuevo entrenador. Pero en Mareo ya han tomado posición.

El Sporting llevaba tiempo trabajando en esta operación, sumamente complicada por el caché del futbolista, un perfil muy difícil de encontrar en el mercado: un jugador lúdico, de patio de colegio, divertido de ver e imprevisible. Por su edad y cotización, en Orlegi Sports no existen dudas sobre la conveniencia de abordar la contratación. La gestión, sin embargo, es por el momento muy compleja. El Girona todavía no se ha pronunciado y el jugador cuenta con más pretendientes en la categoría, dispuestos también a hacer una apuesta importante. También lo pretende el Zaragoza, ahora en Primera RFEF, aunque esta vía parece ya imposibile.

El Sporting de Gijón está en la pelea por hacerse con sus servicios, aunque también maneja otras alternativas por si la operación termina encallando. En cuestión de días, sostienen distintas fuentes, en Mareo pueden lanzar una ofensiva. Aunque también dependerá de la predisposición del futbolista, que conoce el interés del club gijonés. La comisión deportiva del equipo asturiano lleva meses manteniendo contactos con el entorno de García, que esta temporada ha hecho ruido durante su cesión en el Andorra, con tres goles y dos asistencias en 28 partidos. El extremo terminó la competición parado por una rotura del tendón central del isquiotibial, pero se convirtió en uno de los grandes agitadores de la categoría y en uno de los mejores regateadores del campeonato.

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García es exactamente el perfil que buscan los responsables deportivos: un futbolista de características muy similares a las del egipcio Haissem Hassan. Un agitador. Además, puede adaptarse a la posición de carrilero izquierdo en el sistema 5-3-2 implantado por Nicolás Larcamón, aunque su hábitat natural es el de extremo izquierdo pegado a la banda en un 4-2-3-1. Esa polivalencia también juega a favor de una operación que el Sporting quiere pelear hasta el final.