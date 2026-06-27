Dani Noya, el primer fichaje del proyecto del Sporting Atlético de Óscar López
El club rojiblanco alcanza un acuerdo total con el centrocampista gallego, por al menos dos temporadas, para quea el primer fichaje del Sporting Atlético
A. menéndez
El Sporting de Gijón tiene muy avanzado el acuerdo para fichar al centrocampista Daniel Noya, de 18 años y que, salvo giro imprevisto en las negociaciones, apunta a recalar en el filial rojiblanco este verano. La operación fue avanzada por LA NUEVAESPAÑA. Todo está ya acordado en temas de números y variables. El club rojiblanco ha dejado el acuerdo con el mediocentro natural de Santiago de Compostela listo en los últimos días a través de una propuesta que apunta a ser para, al menos, las próximas dos temporadas. Noya ya ha dado el visto bueno a recalar en el Sporting Atlético y será el primer fichaje del proyecto que liderará Óscar López en Mareo con el objetivo de ascender a Segunda RFEF. La operación, en cualquier caso, está pendiente de que el jugador, que se encuentra de vacaciones, supere antes las pruebas médicas. También faltaría la firma para que el pacto verbal se selle en los documentos. Pero el futbolista, representado por Toni Otero, quien también lleva los asuntos de Manu Rodríguez, ya ha expresado su conformidad con los términos y está en disposición de recalar en el Sporting Atlético.
En apenas dos años será el tercer jugador que llega procedente de la cantera del Celta de Vigo, después del propio Manu Rodríguez, ya asentado en el primer equipo, y del delantero Miguel Conde, que también ha pisado ya el fútbol profesional. Noya, que era una de las grandes esperanzas de la cantera del Celta de Vigo y un habitual en las alineaciones del División de Honor, incluso debutó con el Celta Fortuna en la temporada 2024-2025. Es una apuesta del club rojiblanco para el medio y largo plazo y encaja con el perfil que buscan los responsables de captación. Los gestores deportivos tienen claros los criterios de búsqueda: se apostará por talento joven, siempre sub-23, y no se incorporará a jugadores de más edad para el filial que no tengan proyección para llegar al primer equipo.
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