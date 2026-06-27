El fichaje de un pivote, a fuego lento: intrahistoria y las claves del mercado del Sporting de Gijón

El Sporting de Gijón se dará un margen antes de acometer el fichaje de un pivote defensivo. Salvo que aparezca una oportunidad de mercado de primer nivel, el club rojiblanco no tiene previsto avanzar por un mediocentro de perfil “5” hasta mediados o finales del mercado de verano. La prioridad de la dirección deportiva pasa ahora por reforzar otras posiciones, con el extremo como principal objetivo —Jastin García sigue siendo el favorito—, además de incorporar un mediapunta y un carrilero izquierdo. Y, además, hay gran confianza en Nacho Martín Mientras tanto, la comisión deportiva continúa analizando vídeos y valorando distintos ofrecimientos de centrocampistas defensivos, todos ellos con un perfil físico y posicional, aunque por el momento ningún candidato ha logrado generar un consenso absoluto en la cúpula deportiva ni cuenta con el respaldo unánime del entrenador, Nicolás Larcamón.

El rol de Nacho Martín

El técnico argentino quiere aprovechar la pretemporada para evaluar de primera mano a Nacho Martín y Mamadou Loum, ambos recuperados de sus respectivas lesiones, antes de tomar una decisión definitiva sobre una demarcación considerada estratégica dentro de su sistema 5-3-2. En el seno del club existe el convencimiento de que, si ambos alcanzan su mejor estado físico, pueden ofrecer un rendimiento de garantías en Segunda División. NachoMartín, de hecho, ya lo ha demostrado. "Siempre se fichan jugadores y acaba jugando Nacho", sostiene un excapitán del Sporting para poner en valor al de Noreña. La plantilla, además, dispone de varios perfiles que pueden adaptarse a esa posición: Manu Rodríguez o, incluso, Álex Corredera.

La idea es clara: el Sporting no firmará un pivote por el mero hecho de incorporar un futbolista para esa posición. Solo llegará un jugador que convenza plenamente tanto a la dirección deportiva como al cuerpo técnico, una circunstancia que, de momento, no se ha dado.

La planificación también está condicionada por el desarrollo del mercado. El Sporting no pudo cerrar a sus primeras opciones tras llegar tarde para intentar el regreso de Sergio Álvarez, que acabó renovando con el Eibar, ni alcanzar un acuerdo por Justin Smith, cuyo destino será finalmente el Eldense. En su momento también hubo un sondeo por Oriol Romeu, una posibilidad que no se avanzó ante la distancia entre las posiciones de ambas partres. Todo ello ha llevado al club a mantener la calma y esperar antes de tomar una decisión que considera clave para el equilibrio de la plantilla.

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En ese escenario, la pretemporada se presenta como un periodo fundamental para que Larcamón obtenga información definitiva sobre el estado de Nacho Martín y Loum, dos futbolistas que están aprovechando las vacaciones para intensificar su preparación física con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles al inicio de la competición. Al mismo tiempo, sigue pendiente de resolverse el futuro de Jesús Bernal. El Sporting le ha abierto la puerta de salida y el Racing de Ferrol le ha presentado una oferta por tres temporadas, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, aunque la operación depende de que el club gijonés y el centrocampista alcancen un acuerdo para rescindir el contrato que les une. La próxima semana puede resultar importante, si bien las diferencias económicas entre ambas partes continúan siendo muy importantes. Además, el Racing de Ferrol, pese al esfuerzo realizado, está muy lejos de igualar las condiciones salariales que percibe el futbolista aragonés en Gijón, mientras que el Mirandés mantiene su interés y permanece a la espera de acontecimientos.