Loki tiene ofertas exóticas para dejar el Sporting Atlético: una opción de un club que competirá por Europa
El medio tiene dos opciones en la mesa: el Dila Gori de Georgia y el Thionville en Francia
El centrocampista francés Frédéric Loki, de 22 años, apunta a salir este verano del Sporting Atlético. El potente mediocentro, que llegó a prueba a Mareo hace dos temporadas y se hizo un hueco en el filial, goza de mercado y maneja dos ofertas del extranjero para dejar de manera inminente la entidad asturiana: el Thionville francés se ha interesado en sus servicios (Liga 3 del país galo) y una más exótica del FC Dila Gori georgiano, que está clasificado para la Conference League. Con esta segunda opción, Loki puede pasar de competir en Tercera Federación con el Sporting Atlético a hacerlo en Europa.
Loki está en la rampa de salida del Sporting Atlético, donde es uno de los varios jugadores que son prescindibles para el nuevo proyecto del filial que liderará el entrenador catalán Óscar López. También tiene el interés en el fútbol asturiano por parte del Mosconia. Aunque, en principio, apunta a salir al extranjero. El centrocampista ha sido importante en el Sporting Atlético para Samuel Baños e incluso ha tenido un papel trascendental en determinados momentos del campeonato, sobre todo en partidos abiertos y donde afloraban los espacios. Su potente zancada y fortaleza le han convertido en un jugador llamativo y, en ocasiones, diferencial. Pero los problemas musculares le han minado e impedido tener regularidad. El jugador, que aún tenía un curso más de contrato en el Sporting Atlético, pero que no tiene opción alguna de hacer la pretemporada a las órdenes de Nicolás Larcamón, debe antes acatar su rescisión en Mareo.
Además de Loki, el Sporting trabaja en las salidas de Aarón Quintana y de Borja Montes, quienes también negocia su rescisión en el club rojiblanco. Además, el club gijonés tiene un principio de acuerdo para firmar al centrocampista Dani Noya, que apunta a firmar su compromiso una vez supere las pruebas médicas.
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