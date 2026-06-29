La "operación retorno" del Sporting de Gijón se pone cuesta arriba: análisis de tres casos distintos, intrahistoria...

Ni siquiera hace un mes de cuando, el 1 de junio, el Sporting confirmó, a través de un extenso comunicado oficial, su intención de "ampliar la relación de los tres cedidos: Justin Smith, Andrés Ferrari y Andrés Cuenca. El club está dando los pasos necesarios para llevar a buen puerto estas voluntades", expresó entonces la entidad rojiblanca con el objetivo de explicar a sus seguidores sus pretensiones. Aunque el mercado es imprevisible y todavía faltan dos meses intensos por delante, la realidad es que ahora mismo la "operación retorno" se le ha puesto muy cuesta arriba al Sporting. En estos momentos, parece difícil que alguno de esos tres futbolistas forme parte del proyecto de Nicolás Larcamón, que echa a andar el próximo 8 de julio.

Quien más opciones preserva de volver a vestir la camiseta rojiblanca es el zaguero de Adamuz Andrés Cuenca, que ayer disputó los noventa minutos del primer encuentro de la fase de grupos del Campeonato Europeo sub-19 ante Gales. Pero tampoco es una opción clara. Ni en absoluto sencilla. Y dependerá en buena parte de las intenciones que tenga el Como y su entrenador, Cesc Fàbregas, que aspira a tener una plantilla profunda para afrontar un calendario muy intenso en un año histórico para el club italiano, que competirá en la Liga de Campeones y donde aspira a confirmarse en el Calcio. Justin Smith, mientras, tiene un acuerdo con el Eldense. Y el regreso de Andrés Ferrari se ha complicado sobremanera ante la irrupción de clubes económicamente más potentes dispuestos a cubrir su importante ficha en el Sint-Truidense e, incluso, a ofrecer un traspaso.

El Sporting no engañó a sus aficionados: ha tratado –y sigue tratando– de volver a contar con Justin Smith, Cuenca y Ferrari. Las tres situaciones son independientes y tienen sus singularidades. El ‘pero’ no ha sido una cuestión de tiempos, ya que la comisión deportiva rojiblanca lleva tiempo en contacto permanente con los entornos de los jugadores y también con los clubes propietarios. Hay aspectos en común que complican los acuerdos: uno radica en que la alta valoración que tienen en Mareo de estos tres jugadores no es porque sí; es decir, hay más clubes que también piensan que son futbolistas interesantes. También que cada mercado es un mundo y las circunstancias económicas de las operaciones son distintas –Ferrari y Cuenca llegaron en enero en condiciones distintas y más accesibles–. Las tres situaciones tienen sus aristas y sus respectivas intrahistorias.

El caso de Justin Smith. Es el caso más peculiar de los tres y el único que ya está resuelto y caído: el mediocentro franco-canadiense no regresará al Sporting, sino que competirá en el Eldense y firmará además en propiedad. Muchos se hacen una pregunta: ¿cómo puede ser que un recién ascendido a Segunda División le arrebate a un teórico candidato al ascenso como el Sporting un objetivo que el mismo club ha reconocido públicamente? A bote pronto, parece difícil de explicar. Y, sin duda, el movimiento es extraño. Pero hay aspectos que han influido mucho en este desenlace. Para empezar, Smith era el único de los tres cedidos que generaba contradicciones a nivel interno en la cúpula deportiva. Hay voces respetadas en el club que creen que el medio, de 23 años, tiene potencial para jugar en Primera División y que sus vicios son propios de un jugador en formación y que lleva muy poquito tiempo en el fútbol profesional. Aunque se apostó por lograr su vuelta, con dos ofertas lanzadas al Espanyol y al jugador, había otras voces disonantes. Otros responsables del área deportiva no tienen esa altísima valoración de Smith, a quien no ven como primer espada en un candidato al ascenso –objetivo verbalizado por el club–, le ven demasiado embarullado, algo anárquico e incluso consideran que su adaptación al entorno no ha sido la mejor.Smith ha sido probablemente el jugador que más debate interno ha causado en Mareo esta temporada.

Cuando Borja Jiménez lo sienta casi tres meses tras ser indiscutible antes con Garitano, había quien pensaba que el entrenador abulense estaba renunciando a un jugador clave. Además el convencimiento de firmar a Justin Smith nunca fue pleno –lo extraño es verbalizarlo–, pero cuando se decide que se va a tratar de retenerlo es cuando el propio Jiménez se abre a no continuar en Mareo. Antes, a quien se quería para esa posición era a Sergio Álvarez, entre otros candidatos. El final de temporada despeja dudas y se decide apretar por la continuidad de Justin Smith, pero siempre con unos márgenes económicos. Luego está el tema del criterio del propio jugador, que sufrió mucho en esos meses parado con Jiménez, que sabe que su mejor amigo en la plantilla –Lucas Perrin– quizá no siga –tiene un carácter muy tímido y discreto– y que valora también el esfuerzo del Eldense. Si para el Sporting Smith era una opción más del mercado, entre comillas, para Víctor Lafuente, director deportivo del Eldense, el fichaje era estratégico.

La situación de Ferrari. Antes de nada, es un caso abierto, por lo que todavía cabe la opción de que el Sporting alcance un acuerdo con el Sint-Truidense y que el atacante regrese a Gijón cedido. En estos momentos, el regreso del delantero uruguayo, de 23 años, no es imposible. Pero, sostienen distintas fuentes, el tema se ha puesto difícil. ¿Por qué? Pues porque Ferrari puede ser un delantero más desconocido en España –aunque ya militó antes en el filial del Villarreal y el Submarino Amarillo hizo una importante apuesta en su momento–, pero es un "9" que tiene un contrato muy importante y, sobre todo, que goza de prestigio internacional en el mercado. Antes de fracturarse el peroné y a pesar de que solo llevaba un gol –de hecho, se lesionó tras marcar el segundo–, en Orlegi Sports ya se frotaban las manos anticipando una plusvalía y había quien estaba seguro de ejecutar la opción de compra por un punta que entendían iba a acabar costando mucho más dinero.

La lesión frena esa idea, pero también permite al Sporting seguir vivo en la pelea, aunque sea a través de otro préstamo, porque evidentemente para otros clubes también crecen las dudas. El tema está en que la operación que se hizo con máximo sigilo en invierno ya no se puede repetir. Económicamente, la ficha de Ferrari de una temporada es muy difícil encajarla en los márgenes de actuación del Sporting. Otros clubes, sobre todo del extranjero, sí tienen más margen. También para negociar un traspaso con el Truidense, que quiere recuperar la inversión. La opinión del chico sí que es el único arma que le queda al Sporting: Ferrari está como loco por volver. Una prueba es la publicación de una imagen de Gijón que subió hace escasos días en lo que parece claramente un guiño hacia el Sporting. Pero no depende solo de él. El asunto pinta feo.

Andrés Cuenca. Es el caso que más incertidumbre presenta. Ahora mismo, todo está en el aire. Y el tema se va a ir hasta el final de mercado, porque el zaguero primero debe terminar su concurso internacional con España sub-19 y, después, está llamado a filas por Cesc Fàbregas para realizar la pretemporada con el Como. El entrenador español quiere verle de cerca antes de decidir su futuro, aunque lo previsible es que salga cedido. El club italiano quiere tener una plantilla larga para asumir varias competiciones. Nada está decidido. Ni claro. Y el Como también valora ceder al jugador a un entorno un escalón por encima y más competitivo que el Sporting. Pero dependerá del mercado, claro. Cuenca fue feliz en Gijón y está agradecido al club.

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