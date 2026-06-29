Ucrania llama a Amadou: una oferta de cesión por el delantero del Sporting de Gijón
El Karpaty presentar una oferta por el préstamo del atacante senegalés, que puede ser una de las primeras salidas del verano
La ‘operación salida’ en el Sporting de Gijón coge velocidad. La situación de algunos de los seis descartes de la entidad comienza a aclararse. En ese sentido, el club rojiblanco recibió en las últimas horas una oferta formal por el delantero Amadou Coundoul del Karpaty Lviv ucraniano, tal y como ha podido conocer LA NUEVA ESPAÑA. La propuesta por el atacante senegalés, de 24 años, también incluye una opción de compra, por cerca de medio millón de euros. Coundoul, que tiene tres años más de contrato en Mareo, después de que el club gijonés hubiese activado su renovación automática, tiene más opciones, una de Primera RFEF, y otra del extranjero. Pero la posibilidad de competir en el fútbol ucraniano es una de las más solidas. Este mismo martes será una jornada muy importante para que esta vía avance. Ayer, el club rojiblanco ya recibió toda la información.
No es la única situación avanzada. El Sporting también tiene bien encaminada la salida de Jesús Bernal, medio de 29 años. Aunque esta se encamina hacia la rescisión del contrato. Ayer, Salomon Behar, responsable del área de Trade, mantuvo distintos contactos con el agente del centrocampista aragonés, Moisés García. Bernal no tiene nada cerrado con ningún club. Pero tiene una opción muy sólida: el Racing de Ferrol, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, le ha hecho llegar una oferta muy potente por tres temporadas. También sabe del interés del Mirandés, siendo un jugador del agrado de Alfredo Merino, director deportivo. Pero la posibilidad de regresar a Ferrol le tira –y mucho– al mediocentro, que guarda una estrecha relación con el club, donde es toda una institución, y, además, mantiene un vínculo muy potente con la ciudad. Por todo, a Bernal, que no ha tenido suerte en Gijón, donde le queda un año más de contrato, le atrae mucho esa posibilidad para regresar a la que entiende como su casa. Hay algunos clubes de Segunda División que valoran su fútbol, pero, de momento, ninguno se ha acercado más ni ha presentado una oferta formal.
El club, mientras, quiere dar salida también a los otros cuatro descartes: Yann Kembo, Pablo García, Lucas Perrin y Dani Queipo. Cada caso es muy distinto. Ahora mismo, hay dos salidas más paradas, como son las de Queipo y la de Pablo García, quien tiene incluso serias opciones de comenzar el 8 de julio la pretemporada a las órdenes de Nicolás Larcamón para después valorar su futuro. García tiene dos años más de contrato en Mareo y ahora mismo es el único carrilero izquierdo específico que puede tener la plantilla. Larcamón y la comisión deportiva, que buscan en el mercado a un carrilero, ven para esa posición a Gaspar Campos, siempre extremo en su carrera.
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