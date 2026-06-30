David Guerra fija objetivo para la campaña de abonados del Sporting de Gijón y valora el reencuentro con el Oviedo: "Es la salsa del fútbol"

«No hemos sido capaces de cambiar una tendencia, una dinámica. Y cuando un equipo entra en Segunda y más tiempo pasa, más difícil es cambiarla». David Guerra, vicepresidente ejecutivo del Real Sporting de Gijón, analizó la actualidad rojiblanca y su etapa vinculado al conjunto gijonés durante una intervención en la que valoró la llegada de Larcamón, la planificación de la plantilla, la vuelta del derbi asturiano, la campaña de abonados y las nuevas camisetas que el Sporting presentará en los próximos días.

David Guerra explicó algunas de las claves del día a día del club durante una entrevista concedida al podcast «En modo avión», realizado por Siroko, patrocinador principal y marca que ha pasado a vestir también al Sporting. El podcast, además, está presentado por Borja Mera, CEO de Siroko. «En muchas ocasiones hay una distancia entre el dirigente y el aficionado, en la que se dice: ‘Estos no tienen ni idea de hacia dónde van caminando’. La realidad es que sabes el camino que quieres hacer, pero pasan cosas», justificó de la lista de bajas y futbolistas a los que se invita a buscar destino publicada por el club hace unas semanas.

Sobre qué le falta al Sporting o qué le faltó para lograr el ascenso, Guerra señaló que «la principal fue un convencimiento, un alineamiento de todos», sin querer entrar en si la plantilla fue demasiado corta o se echó de menos a un delantero. En ese camino, el ejecutivo habló sobre la importancia de maximizar ingresos y optimizar recursos, detallando que el equipo está «quinto o sexto» en el ranking televisivo de Segunda División, variable tomada en cuenta para el reparto de ingresos. En este apartado, destacó el apoyo de la masa social del Sporting ya que, «sin ellos, sería muy difícil» dar un impulso a la economía del club para poder competir a nivel de presupuesto. «Hemos hecho un esfuerzo a nivel de inversiones parejo al esfuerzo de nuestros aficionados», destacó.

La masa social y el límite de abonados

En cuanto a los abonados, Guerra señaló que en el club «no queremos ser más de 24.000 abonados, porque el estadio tiene la capacidad que tiene. Hay que tener un margen (de butacas libres), bien por motivos de seguridad, o porque en determinados partidos te va a ayudar a generar más ingresos», añadió. «Ojalá se repitan los 24.000 abonados de la pasada temporada», subrayó. Sobre este tema, el abulense apuntó que la decisión más impopular que tomó durante su etapa como presidente ejecutivo fue «la de incrementar el precio de los abonos» al poco de iniciarse la etapa de Orlegi en Gijón.

El vicepresidente ejecutivo también habló de momentos complicados y señaló uno en concreto: «A nadie le hubiera gustado ir a Elda en la situación en la que fuimos. Fue un sentimiento muy complejo. Si nos hubieran ganado, hubiéramos caído a puestos de descenso. Había jornadas todavía por delante, pero era significativo. Fue un cambio de mente, con un nuevo entrenador en una situación dura. Por suerte, salió bien». Reconoció también momentos complejos de asumir críticas, en el campo y en redes. Con todo, señaló que «merece la pena» haber sido presidente ejecutivo del Sporting.

«Este club representa a gente humilde, trabajadora, gente grandona también, a gente con una ciudad maravillosa y que viene de la minería, gente aguerrida, con carácter. Los asturianos te acogen desde el primer momento y yo me he sentido en casa», afirmó. Desveló que su padre «era pastor y mi madre limpiaba casas y después fue enfermera. Me siento representado aquí con donde he crecido, un pueblo de quinientos habitantes perdido en la montaña de Ávila. Me siento representado por este club y esta gente».

Larcamón, Mareo y la cantera del Sporting

Preguntado por Nicolás Larcamón, señaló que tiene «un estilo que entronca muy bien con lo que quiere el Grupo y lo que quiere Pepe (José Riestra). Vamos a ver. Vamos a construir todos juntos». Guerra reconoció errores con la cantera. «No hemos hecho bien las cosas. El resultado está ahí. Pero sí han salido jugadores de Mareo y se han ido asentando. Que salgan jugadores y puedan hacerlo en Primera es un trabajo de muchos años», comentó. Acto seguido, habló de la «dificultad de los clubes modestos para retener talento», entendiendo que el Sporting está en «una situación indefensa» en algunos casos porque los padres eligen otros clubes. «Tenemos que llevar a nuestro segundo equipo más arriba, claramente», añadió. «Vienen buenas generaciones de jugadores», sentenció. También se le cuestionó sobre la cantera del Oviedo y esa pugna por captar talento. «Existe, pero con todos», dijo Guerra, que entiende que al final el club rojiblanco acaba fichando a los que quieren estar verdaderamente en el club. «El que es del Sporting, quiere ir al Sporting», sentenció.

Guerra también valoró el regreso del derbi asturiano. «Sin esto (la rivalidad) no existiría el fútbol. Es parte de Asturias. Llevado al ámbito positivo, es la salsa del fútbol, es una de las mejores rivalidades de España. Sabes lo que significa para tu afición y quieres ganar. Hay que ir a por todas», señaló.

Por último, David Guerra y Borja Mera hablaron de la nueva alianza entre el club y Siroko en torno a crear «una plataforma tecnológica» con contenidos rojiblancos y, especialmente, sobre las nuevas camisetas del Sporting. «Bastante bonitas», dijo Guerra. «Es un acuerdo histórico», añadió Mera sobre el hecho de vestir, patrocinar y crear una plataforma de contenido por «una empresa de la ciudad para un club de la misma ciudad». «Explicaremos bien la motivación de cada una de las camisetas. Hemos querido que la gente se sienta representada», sentenció Guerra sobre los diferentes modelos. «El diseñador es del Sporting y es de Gijón», añadió Mera.