El Sporting de Gijón ya conoce el calendario de la temporada: inicio en casa ante el Sabadell y final en Córdoba
Joaquín Alonso representa al club gijonés durante el sorteo celebrado en Madrid
El Sporting de Gijón ya conoce el calendario para su regreso a la competición en la Segunda División. Una temporada marcada por el ambicioso objetivo del ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Es la meta fijada por José Riestra, presidente ejecutivo. Los rojiblancos volverán a contar con exigentes adversarios en su pelea por volver a estar entre los mejores de la categoría de plata dar el salto a Primera.
El Sporting iniciará la temporada midiéndose al Sabadell, uno de los recién ascendidos a Segunda División. Una primera jornada en la que los gijoneses jugarán en El Molinón, por lo que el inicio será en casa. La última jornada tocará jugarla como visitante. En concreto, ante el Córdoba, por lo que los gijoneses despedirán la fase regular en tierras andaluzas.
Joaquín Alonso, relaciones institucionales del Sporting de Gijón, representó al club durante el sorteo del calendario de Segunda División, realizado en la fan zone de la selección española, situada en la Plaza de Colón de Madrid. Joaquín también estuvo presente, horas antes, en la asamblea de la Federación Española de Fútbol, también en la capital de España.
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