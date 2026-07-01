El Al-Ahli de Catar negocia el fichaje de Borja Jiménez para su banquillo

El Al-Ahli de Catar ha iniciado en las últimas horas las negociaciones con Borja Jiménez para convertir al técnico abulense en el nuevo entrenador de su primer equipo. Las conversaciones entre ambas partes se encuentran abiertas y está previsto que durante la madrugada de este miércoles al jueves se desarrollen las fases decisivas de la negociación.

La opción de Borja Jiménez se ha activado después de que Francisco Javier García Pimienta, quien era el principal candidato para dirigir el proyecto catarí, haya firmado finalmente por el Almería.

Con el cambio de escenario, el Al-Ahli ha centrado sus esfuerzos en el exentrenador del Sporting de Gijón, que hace unas semanas acordó su salida de la entidad rojiblanca pese a tener un año más de contrato en vigor.

La salida de Borja Jiménez del Sporting no respondió en ningún caso a que el técnico tuviese un acuerdo cerrado con otro club. De hecho, el entrenador se encontraba libre en el mercado y sin ningún compromiso de futuro, mientras en las últimas semanas había aprovechado este periodo para analizar diferentes proyectos y participar como analista durante el Mundial, siguiendo de cerca, entre otros, la irrupción de Yan Diomandé, futbolista de Costa de Marfil al que ya dirigió en el Leganés.

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La oportunidad del Al-Ahli ha surgido ahora, una vez descartada la llegada de García Pimienta. El conjunto catarí mantiene la idea de incorporar a un entrenador español, con una metodología de trabajo muy definida y un modelo de juego reconocible, un perfil en el que encaja Borja Jiménez y que le ha convertido en la principal alternativa para liderar el proyecto.