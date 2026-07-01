La cesión de Amadou desde el Sporting de Gijón al Karpaty ucraniano avanza

El Sporting de Gijón continúa dando pasos en su planificación de salidas. La entidad rojiblanca trabaja para aligerar la plantilla y varios de los futbolistas que no entran en los planes deportivos empiezan a ver definido su futuro. Uno de los casos que más ha avanzado en las últimas horas es el de Amadou Coundoul, cuya cesión al Karpaty Lviv ucraniano, operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, gana fuerza.

El club de Ucrania ha trasladado una propuesta formal por el delantero senegalés, de 24 años, en una operación que incluiría una opción de compra cercana al medio millón de euros. Amadou, que mantiene contrato con el Sporting durante tres temporadas más tras la renovación automática activada por la entidad gijonesa, cuenta también con otras alternativas, entre ellas una de Primera RFEF y otra procedente del extranjero. Sin embargo, la vía del Karpaty es ahora mismo una de las que se encuentra mejor posicionada y las conversaciones han entrado en una fase relevante para intentar cerrar el acuerdo.

La salida del atacante forma parte de una operación más amplia dentro de Mareo, donde el Sporting busca resolver la situación de varios descartes. En paralelo, otro nombre que también está cerca de definir su futuro es el de Jesús Bernal. En su caso, el escenario más probable pasa por una rescisión de contrato, ya que al centrocampista aragonés, de 29 años, todavía le resta una temporada de vinculación con el conjunto rojiblanco.

Bernal no tiene todavía un destino cerrado, aunque cuenta con una propuesta muy atractiva del Racing de Ferrol, club en el que dejó una huella profunda y con el que mantiene un vínculo deportivo y personal muy fuerte. La oferta ferrolana sería por tres temporadas y seduce especialmente al mediocentro, que ve con buenos ojos la posibilidad de regresar a un lugar donde se sintió importante. También existe interés del Mirandés, donde su perfil gusta a la dirección deportiva, aunque por el momento la opción de Ferrol parece tener más peso.

El Sporting, mientras tanto, sigue trabajando para desbloquear estas operaciones y avanzar en la remodelación de su plantilla. La salida de Amadou hacia Ucrania podría ser uno de los próximos movimientos en concretarse si las negociaciones mantienen el ritmo actual.

El club, mientras, quiere dar salida también a los otros cuatro descartes: Yann Kembo, Pablo García, Lucas Perrin y Dani Queipo. Cada caso es muy distinto. Ahora mismo, hay dos salidas más paradas, como son las de Queipo y la de Pablo García, quien tiene incluso serias opciones de comenzar el 8 de julio la pretemporada a las órdenes de Nicolás Larcamón para después valorar su futuro. García tiene dos años más de contrato en Mareo y ahora mismo es el único carrilero izquierdo específico que puede tener la plantilla. Larcamón y la comisión deportiva, que buscan en el mercado a un carrilero, ven para esa posición a Gaspar Campos, siempre extremo en su carrera.