La peña sportinguista El Chorby festeja su 31º aniversario
La peña sportinguista El Chorby está de aniversario. Este grupo de aficionados del Sporting celebró su 31.º cumpleaños con una multitudianaria comida en el restaurante Peña Mea, donde hicieron balance de la temporada y debatieron sobre el proyecto de futuro del conjunto gijonés.
Ringo Menéndez, presidente de la peña El Chorby, volvió a reuir en torno a la mesa a uno de los colectivos más activos entre la afición rojiblanca, cuya trayectoria habla de su fidelidad y respaldo al cuadro gijonés. Ya preparan un nuevo encuentro antes del inicio de la temporada y en mente está el calendario de desplazamientos para seguir al equipo lejos de El Molinón, algo que es norma cada temporada. La publicación del calendario permite ya a El Chorby, y a la viajera afición del Sporting, ir definiendo ruta para empujar al cuadro gijonés hacia el objetivo del ascenso.
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