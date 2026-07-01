Thiago Ojeda, objetivo del Sporting para reforzar el centro del campo
El conjunto rojiblanco compite con el Valladolid para conseguir la cesión del argentino desde el Villarreal
Thiago Ojeda (Buenos Aires, Argentina, 2003) es uno de los jugadores que gusta en la dirección de gestión deportiva del Sporting de Gijón para apuntalar el centro del campo. El club rojiblanco es uno de los interesados en la cesión del centrocampista, propiedad del Villarreal, que la pasada campaña militó en la Cultural Leonesa. No es el único. El Valladolid es otro de los equipos que está apostando fuerte por su incorporación, entre otros conjuntos de la categoría de plata. El interés por Ojeda nace tras ver frustrada la vía Justin Smith para la medular.
El Sporting valora la incorporación de Thiago Ojeda, como informó Radio Marca Valladolid y pudo confirmar LA NUEVA ESPAÑA, para sumar efectivos en una medular pendiente de la salida de Bernal y a la espera de la recuperación de Nacho Martín. El club ha iniciado conversaciones para tratar su llegada, en un principio, en calidad de cedido. Thiago Ojeda viene de disputar 36 partidos en la Cultural, conjunto al que llegó a préstamo, tras dos campañas destacadas en Primera Federación. Hace dos temporadas fue uno de los fijos en el Villareal B donde jugó 33 partidos. En la anterior estuvo cedido en el Lugo, donde disputó un total de 32 encuentros.
Ojeda tiene una historia particular. Formado en la cantera de Velez Sarsfield argentino, allí compitió y creció jugando como delantero centro. Futbolista de 1,87 metros de altura, su llegada al Villarreal retrasó su posición. Empezó a actuar como centrocampista, puesto que ha ocupado en los últimos años y donde empieza a asentarse en su etapa profesional.
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