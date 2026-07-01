El Valladolid se suma a la pretemporada del Sporting de Gijón: el escenario y la fecha del partido

El Sporting de Gijón avanza en la planificación de su pretemporada y ha confirmado al Valladolid dentro del calendario de amistosos. El conjunto rojiblanco, llamado a retomar los entrenamientos el próximo 8 de julio, suma un nuevo rival a un calendario de amistosos en el que ya figuran Gimnástica de Torrelavega, Marino de Luanco (pendiente de confirmación) y Celta de Vigo.

El Sporting recibirá al Real Valladolid el próximo 8 de agosto en la Escuela de Fútbol de Mareo. Será la semana previa al inicio de la competición liguera, cuando el conjunto rojiblanco se medirá al CE Sabadell FC en El Molinón.

Este encuentro de pretemporada se suma a los ya confirmados contra el Celta (25 de julio, Campo A Lomba) y frente a la RS Gimnástica de Torrelavega (1 de agosto, Campos del Malecón), con motivo del Memorial Manolo Preciado.

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El Sporting trabaja con la previsión de cerrar un calendario de amistosos que incluyan entre cinco y seis partidos de preparación.