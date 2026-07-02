El Grupo Orlegi decide prescindir de Juan Delgado, director de comunicación

El Grupo Orlegi ha iniciado una remodelación del área de comunicación, un movimiento que implica la salida de Juan Delgado, director de comunicación. La decisión del dueño del Sporting llega después de que el conglomerado mexicano cerrara la venta de Atlas, gestión en la que el propio Delgado participó activamente, dentro de una capítulo de medidas para reestructura este departamento.

Juan Delgado llevaba vinculado al Grupo Orlegi desde la operación de compra del Sporting de Gijón en el verano de 2022. Lo hizo primero como trabajador de la empresa Atrevia, quien asesoró al grupo durante el proceso que le llevó a adquirir su primer club en España. En enero de 20224, Orlegi le nombró nuevo director de comunicación del grupo. Llegñi con la misión de desarrollar el área de comunicación a nivel global, coordinar los equipos de comunicación de los clubes (Atlas, Santos Laguna y Sporting), así como diseñar e implementar estrategias y narrativas acordes a las exigencias del plan estratégico hasta 2030, detalló el propio grupo.

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Antes, desde marzo de 2021, Juan Delgado había sido director de Crisis&Issues de la agencia española Atrevia, especializada en la consultoría de comunicación, relaciones públicas y estrategias para diferentes sectores.