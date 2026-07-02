Ofrenda a Anselmo López por 121 años y "un deseo de todos"

Por undécimo año consecutivo, tras un tiempo aparcado y gracias al interés en recuperarlo de la Asociación Anselmo López, el Sporting de Gijón rindió tributo ayer a su fundador en el día del 121 aniversario de la creación del club. Una representación de aficionados, peñistas y del propio club rojiblanco acudió al Cementerio de Ceares, el emblemático El Sucu, para honrar la tumba de Anselmo López. También para compartir sus deseos de cara a la nueva temporada del equipo gijonés. Convertir el 121 aniversario en el del ascenso a Primera División, "un deseo de todos".

Javier Fernández y Roberto Narváez, Milinko, encabezaron la representación de la Asociación Anselmo López en una de las iniciativas que este colectivo ha liderado para honrar la historia del Sporting. La entidad rojiblanca contó con la representación de Joaquín Alonso, relaciones institucionales del club y leyenda del conjunto rojiblanco. Acudió acompañado de Alfonso Rodríguez, responsable de la Fundación Marea Rojiblanca. Varios colectivos se sumaron al acto. Fueron los casos de la peña Sentimientro Rojiblanco, con Xuacu Rodríguez, Lorena Tuero, Nacho Pérez y Humberto Merediz, entre otros. Grada de Animación y peña Ultra Boys, también habituales en este acto durante los últimos años, no quisieron faltar. La Asociación Anselmo López, a través de un ramo, y el Sporting, con una gran corona, procedieron a depositar la ofrenda floral sobre la tumba del fundador y primer presidente del club antes de que los presentes tomaran la palabra .

"Agradezco a todos vuestra presencia. Hace 11 años recuperamos este acto que, esperamos, nunca se deje ya de hacer", señaló Javier Fernández, antes de personalizar, en cada uno de los colectivos, el agradecimiento de la asociación por colaborar en el desarrollo del "primer acto del Sporting" de la presente temporada.

El siguiente en tomar la palabra fue Joaquín Alonso, tras un solemne minuto de silencio en memoria de los sportinguistas fallecidos en el último años. Él quiso sumarse al reconocimiento a la Asociación Anselmo López antes de lanzar un mensaje de confianza y unión a los presentes. "Hay que daros las gracias por la iniciativa. 121 años no se cumplen todos los días. Creo que yendo todos a una vamos a conseguir buenos objetivos esta temporada", subrayó el relaciones institucionales y eterno capitán del Sporting. No quiso mencionar la palabra asenso, pero pronto salió a la palestra de boca de otro de los presentes.

"A ver si este es el año y subimos a Primera", deseó Diego Palacio, de la peña Ultra Boys, también después de destacar el esfuerzo de los organizadores de este emblemático homenaje. Entre el deseo y la realidad de un último año de desilusión, reflejado en el rostro de duda de alguno de los participantes, Joaquín volvió a tomar la palabra. "No perder la ilusión nunca. Todos estamos trabajando en lo mismo. La unión hace la fuerza", respondió el exrojiblanco. Javier Fernández repitió entonces esa última frase. "Es el deseo de todos, Javi", añadió Joaquín Alonso.

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Xuacu Rodríguez, presidente de la peña Sentimiento Rojiblanco, con la que completó la pasada campaña el seguimiento a todos los partidos del Sporting lejos de El Molinón, cerró el capítulo de intervenciones con un firme compromiso más allá de resultados deportivos. "Que el año que viene estemos todos aquí celebrando un nuevo anivesario del Sporting y... Que sea lo que tenga que ser", deslizó en referencia al deseado ascenso, una meta que el propio presidente ejecutivo del club, José Riestra, verbalizó como el objetivo del equipo esta campaña. "Nosotros vamos a seguir cumpliendo", concluyó Xuacu sobre el respaldo que caracteriza a la afición del Sporting. n