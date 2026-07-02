Las peñas del Sporting de Gijón aplauden los nuevos abonos y piden "fichajes ilusionantes"

La afición del Sporting de Gijón aplaude la política seguida por el club en la nueva campaña de abonos para la temporada 2026-27. Las peñas rojiblancas destacan que el club "ha cumplido con su palabra", a la hora de congelar precios y presentar bonificaciones a quienes pagaron la pasada campaña ante el Deportivo y también a quienes asistieron a todos los partidos en casa. Ahora, solicitan hacer una "plantilla competitiva" y "fichajes que ilusionen" para volver a repetir los 24.000 abonados del pasado curso.

Precios congelados y bonificaciones para la afición rojiblanca

«No hay ninguna sorpresa. Se mantienen los precios como se había anunciado, así como las bonificaciones por asistir a los partidos de la temporada pasada y la devolución, en diferentes modelos, del ‘Día del club’», señala Gustavo, presidente de Unipes. Sin embargo, hace una «llamada a la reflexión», por «cómo medir la fidelidad» y los beneficios por ella. «No necesariamente es mayor por acudir a los 21 partidos», afirma. En todo caso, aplaude que «sigan siendo unos abonos claros y sin grandes subidas desde hace un tiempo».

Emilio Llerandi, vicepresidente de la Federación de Peñas Sportinguistas, señala que «considero que la mayoría de las medidas de la campaña de abonos son las esperadas tras los anuncios ya desvelados por el club en fechas pasadas y el escaso margen de maniobra que disponían tras una política de subida de precios en años anteriores que no convenía prolongar. También tras una decepcionante temporada deportiva y las carencias relativas al confort del estadio, circunstancias que no justificarían nuevos incrementos en los abonos. Si bien se contempla como novedad pequeños descuentos para ciertos condicionantes que son de agradecer, echo de menos mejoras sociales más cuantitativas económicamente y menos restrictivas, como es el caso de los abonos familiares, los correspondientes a abonados con cierta antigüedad y los dirigidos a colectivos con escasos recursos, jubilados y personas con diversidad funcional».

Arcadio de la Fuente, presidente de la veterana peña La Laguna, ve positivo que se hayan congelado los precios, pero subraya que es una consecuencia a que «creamos un precedente con la actuación de la afición ante lo vivido por el ‘Día de ayuda al club’ ante el Dépor. Echo de menos fichajes que generen ilusión para renovar el carné. Nos quieren vender la moto de que subimos a Primera, pero no vemos que haya incorporaciones que fructifiquen».

Roberto Suárez, de la peña Carbonera, afirma que «es un acierto total. No hay incremento ni de cara al partido ante el Oviedo. Con esta política es factible que se vuelvan a repetir los 24.000 abonados. Es la única vez que veo que cumplen lo que prometen. Ahora, en lo deportivo, no está tan claro. Hay que retener a los buenos jugadores. Podemos llegar a diciembre líderes si aprovechamos esos primeros cuatro partidos en casa».

La exigencia: fichajes y una plantilla competitiva

Ringo Menéndez, de la peña El Chorby, señala que «mientras que no suban los precios, todo va bien, porque bajar no lo van a hacer, eso seguro. Lo importante ahora es hacer una buena plantilla, competitiva, para pelear por el ascenso. Hay que demostrar que la inversión es positiva, no la petardada deportiva del año pasado».

Álex Arias, de la peña Nuevo Gijón Perchera, considera que en el club «han cumplido lo propuesto, aunque hubiera dudas. Creo que tras las reuniones que se mantuvieron con el club el año pasado, hay un punto de encuentro en estos abonos. En líneas generales la gente va a estar contenta porque no se siente engañada. Eso es lo peor que lleva el sportinguismo. Creo que el Sporting se ha dado cuenta que esto es cuestión de todos y han corregido errores».

Xuacu Rodríguez, de la peña Sentimiento Rojiblanco, destaca que «no desconfiaba de la palabra del Sporting» en cuanto a retirar el «Día del club» o aplicar compensaciones añadidas como las vinculadas al partido ante Dépor. Solo discrepa en «la fórmula de renovar online. A mí me gusta tener el abono físico ya el primer día. Iré a por él el día 13». Por lo demás, aplaude la iniciativa del Sporting porque «hay que quitarse el sombrero» y anuncia que la peña ya está «volcada en acompañar al equipo en la pretemporada y en Tenerife. Y eso que todavía no hay ningún fichaje estrella».

Juanma Castalón, de la peña Los Guajes, cree que «cualquier detalle hacia el aficionado se valora de forma positiva, y al igual que cuando hacen las cosas mal se les critica, ahora hay que reconocerles que han hecho las cosas bien, aunque partíamos de la base de unos precios de abonos bastante elevados. Es importante que se den cuenta de la importancia y lo que significa la afición para este club, y ya es hora de dejar de echar pulsos y remar todos hacia el mismo lado. Ahora les toca a ellos formar una plantilla competitiva, porque la afición no fallará».

Noticias relacionadas

Lejos de Asturias, también aplauden la campaña. «Es positiva la decisión de congelar precios, sobre todo después de no cumplirse el objetivo deportivo y todo lo que sucedió en el partido ante el Dépor», señala Javi Bazán, de la peña Quini de Barcelona. «El que vive fuera de Asturias debería tener alguna bonificación añadida», apunta Xabel Fernández Varea, de la misma peña.