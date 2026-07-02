Roberto Canella vuelve al Sporting de Gijón como entrenador: este es el nuevo cargo del exrojiblanco
El de Laviana ejercerá de segundo técnico en el filial rojiblanco
Roberto Canella vuelve a Mareo. El exlateral del Real Sporting, uno de los futbolistas con más peso en la historia reciente del club rojiblanco, continuará su etapa como formador dentro del fútbol base sportinguista y será el segundo entrenador del Sporting Atlético la próxima temporada.
Canella, que disputó 313 partidos con la camiseta del Sporting y ocupa el decimosexto puesto en la clasificación histórica de jugadores con más encuentros oficiales en el club gijonés, se incorporará al cuerpo técnico de Óscar López, anunciado el pasado 17 de junio como nuevo entrenador del filial rojiblanco.
El exjugador regresa así a la estructura de Mareo después de haber formado parte la pasada temporada del cuerpo técnico del CD Lealtad, equipo que compitió en Segunda Federación. Su incorporación se enmarca dentro de la apuesta del Sporting por reforzar la formación de sus jugadores de cantera.
El club rojiblanco mostró su satisfacción por contar de nuevo con Canella, canterano y figura muy vinculada a los valores sportinguistas, en una etapa en la que el Sporting Atlético buscará consolidar su crecimiento bajo la dirección de Óscar López.
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