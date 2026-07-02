El Sporting de Gijón presenta la nueva campaña de abonados "Empuxa": precios congelados y sin Día del club
La primera fase de renovación de abonos será exclusivamente online hasta el 12 de julio y el club se marca como objetivo repetir los 24.000 abonados de la pasada temporada
Los abonados que asistieron a todos los partidos la pasada temporada tendrán un 5% de rebaja en el carné
El porcentaje de beneficio para quien ceda su carné podrá aumentar hasta el 50% y el club facilitará la cesión en formato entrada
El Real Sporting puso en marcha este jueves su nueva campaña de abonados para la temporada 2026-2027 bajo el lema “Empuxa”, una llamada a la afición rojiblanca para volver a llenar El Molinón y acompañar al equipo en el reto del ascenso. La primera fase de renovaciones será exclusivamente online y estará abierta hasta el domingo 12 de julio para los 24.000 abonados del pasado curso, con la novedad de que el trámite se podrá realizar desde el Área de Abonados, previo registro.
El Sporting congela los precios de los abonos
La principal novedad de la campaña es que el Sporting mantiene las cuotas de los abonos, sin incremento respecto al curso anterior, y garantiza el acceso a los 21 partidos de Liga que se disputarán en El Molinón. Además, desaparece el Día del Club, una medida que la entidad ya había anunciado el pasado 18 de marzo.
El club también aplicará diferentes descuentos. Los abonados que lograron la asistencia perfecta durante la pasada Liga tendrán una rebaja del 5% en su carné. También se descontará el suplemento abonado para el partido ante el Deportivo del 28 de marzo a aquellos socios que no lo utilizaran para adquirir una entrada, salvo que comuniquen que prefieren emplearlo en entradas de la nueva temporada. A ello se suma el saldo generado por la cesión del abono, que podrá suponer un descuento de hasta el 25% del importe del carné.
La campaña introduce además una simplificación de las categorías, que quedan agrupadas en cuatro tipos de carné. En el caso de las familias numerosas, el abono de menor importe será gratuito siempre que todos los miembros de la unidad familiar sean abonados. Esta primera fase online no tendrá gastos de gestión y, una vez concluida, se abrirá también la posibilidad de renovar de forma presencial hasta el 24 de julio.
Más ventajas para la cesión de carnés
Otra de las novedades afecta a la cesión de abonos. El porcentaje de beneficio para quien ceda su carné podrá aumentar hasta el 50% y el club facilitará la cesión en formato entrada para enviarla directamente a otra persona. Durante la campaña también habrá sorteos diarios de camisetas de la nueva primera equipación entre los aficionados que renueven cada jornada.
El Sporting se marca como objetivo repetir la cifra histórica de 24.000 abonados y presentará el próximo 10 de julio más novedades de “Empuxa” 2026-2027, entre ellas los carnés de Socio Simpatizante. La posibilidad de realizar nuevas altas dependerá del número de renovaciones que se formalicen durante la campaña.
Suscríbete para seguir leyendo
- La DGT confirma las nuevas matrículas que veremos por carretera a partir del 3 de julio y que ya no serán de cuatro números y tres letras: se estiman que unos 800.000 vehículos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de techo con lámpara led más potente y barato del mercado: con rotor de giro lento y silencioso
- La orquesta más grande de España, con un escenario del tamaño casi de un campo de fútbol, llega a Asturias y actuará en julio en tres pueblos
- Cuarenta empresas asturianas están entre los grandes morosos de la Agencia Tributaria: consulta las que más deben y las que entran en la lista
- Una discusión en la cola de un supermercado de Gijón acaba con un hombre en el hospital tras sufrir una agresión
- Álvaro González, de 23 años, estudió el grado de FP de Logística y Transporte y no le hizo falta buscar trabajo: 'Me contrataron el mismo día en el que acabé las prácticas
- Adiós al uso de la etiqueta B: la Justicia pone punto y final a las multas de la ZBE con una nueva sentencia y anula todas
- Paso a un lado de Juan Cofiño, presidente de la Junta, que deja todos sus cargos en el PSOE