El Sporting de Gijón trabaja con un primer boceto de nueve jugadores del filial para iniciar la pretemporada

El Sporting ya trabaja con un primer boceto de los jugadores del filial que iniciarán la pretemporada con el primer equipo el próximo 8 de julio en Mareo. La lista, todavía susceptible de algún ajuste en los próximos días, incluye a siete futbolistas de la cantera rojiblanca: Enol Prendes, Iker Martínez, Mario Bustos, Alex Diego, Mata, Ferreres, Miguel Conde, Bruno Rubio y Adrián Sancho.

La presencia de estos canteranos responde al planteamiento habitual del inicio del verano en Mareo, donde el cuerpo técnico acostumbra a completar los primeros entrenamientos con jugadores del Sporting Atlético y de la Escuela de Fútbol. Será una oportunidad para que los futbolistas del filial se muestren de cerca ante el primer equipo y aprovechen una fase de trabajo en la que la plantilla todavía estará en construcción.

El club mantiene abierta la posibilidad de que se incorpore algún jugador más de la cantera a ese arranque de pretemporada. La relación definitiva dependerá de las necesidades del primer equipo, del estado físico de la plantilla profesional y de la planificación deportiva para las primeras sesiones del verano.

Para los nueve futbolistas incluidos en este primer listado, la cita supone un escaparate importante. Mareo volverá a ser, un verano más, el punto de partida para medir el crecimiento de los jóvenes valores rojiblancos y comprobar qué jugadores pueden ganar presencia en la dinámica del primer equipo durante la preparación.

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La pretemporada arrancará con los reconocimientos y las primeras sesiones de trabajo antes de que el equipo afronte los amistosos previstos para las próximas semanas. En ese contexto, los canteranos tendrán margen para acumular entrenamientos, adaptarse al ritmo del primer equipo y tratar de convencer al cuerpo técnico desde el primer día.