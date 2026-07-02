Unipes celebra su asamblea anual junto a Israel Villaseñor y Joaquín Alonso: "Queremos una colaboración estrecha con el Sporting"

La Unión de Peñas Sportinguistas, Unipes, realizó este jueves su asamblea anual para abordar puntos como el informe de gestión del año, aprobado junto al resto de puntos por las 29 peñas representadas, y otras cuestiones vinculadas a la relación con el Sporting de Gijón. Un apartado en el que, además, este colectivo contó con la asistencia de Israel Villaseñor, director de gestión deportiva, y Joaquín Alonso, relaciones institucionales del club. "Queremos ser una parte activa en el sportinguismo, fortaleciendo el papel de la afición y las peñas, en paralelo con los intereses del club tanto deportivos como sociales", explicó Gustavo Alonso, presidente de Unipes.

""Queremos una colaboración estrecha, constructiva y con propuestas que se alejen de la utopía y de los populismos", subrayó Gustavo Alonso sobre la relación con el Sporting y su junta directiva. El propio presidente de Unipes lo compartió con Villaseñor y Joaquín durante el acto de clausura de la asamblea, celebrada en el hotel Artiem. Tanto Villaseñor y Joaquín tomaron la palabra a renglón seguido para trasladar su punto de vista y la necesidad de caminar todos juntos en esta nueva temporada que comienza.