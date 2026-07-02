Villa, un asturiano más con España en Los Ángeles antes del partido ante Austria
El Guaje visita a la selección junto a su hijo Luca para desear lo mejor al combinado de Luis de la Fuente
La presencia asturiana en la selección española crece. David Villa se ha sumado a la concentración de España en las horas previas al vital partido de dieciseisavos de final ante Austria. El Guaje ha querido estar junto al combinado de Luis de la Fuente en Los Ángeles, durante los preparativos previos al encuentro del Mundial. Lo ha hecho junto a su hijo Luca, jugador de la cantera del Atlético de Madrid, y seguidor de la Roja.
Presencia asturiana en la concentración de la Roja
David Villa ha querido trasladar sus mejores deseos a España. El de Tuilla, historia del fútbol español y de la selección, compartió algunas imágenes en redes de su visita. En ellas se le puede ver junto a los también asturianos Juanjo González, segundo entrenador de la selección, y Óscar Celada, responsable de los servicios médicos.
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