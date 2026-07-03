El Al-Ahli oficializa el fichaje del ex del Sporting de Gijón Borja Jiménez

Borja Jiménez ya es nuevo entrenador del Al-Ahli. El club catarí oficializó este viernes el fichaje del ex del Sporting de Gijón, que encuentra banquillo después de renunciar al año de contrato que le quedaba en Gijón.

La opción de Borja Jiménez se había activado después de que Francisco Javier García Pimienta, quien era el principal candidato para dirigir el proyecto catarí, haya firmado finalmente por el Almería.

Con el cambio de escenario, el Al-Ahli ha centrado sus esfuerzos en el exentrenador del Sporting de Gijón, que hace unas semanas acordó su salida de la entidad rojiblanca pese a tener un año más de contrato en vigor.

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La salida de Borja Jiménez del Sporting no respondió en ningún caso a que el técnico tuviese un acuerdo cerrado con otro club. De hecho, el entrenador se encontraba libre en el mercado y sin ningún compromiso de futuro, mientras en las últimas semanas había aprovechado este periodo para analizar diferentes proyectos y participar como analista durante el Mundial, siguiendo de cerca, entre otros, la irrupción de Yan Diomandé, futbolista de Costa de Marfil al que ya dirigió en el Leganés.