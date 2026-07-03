El Al-Ahli oficializa el fichaje del ex del Sporting de Gijón Borja Jiménez
El exentrenador rojiblanco encuentra destino tras renunciar a su último año de contrato en Gijón
N. L.
Borja Jiménez ya es nuevo entrenador del Al-Ahli. El club catarí oficializó este viernes el fichaje del ex del Sporting de Gijón, que encuentra banquillo después de renunciar al año de contrato que le quedaba en Gijón.
La opción de Borja Jiménez se había activado después de que Francisco Javier García Pimienta, quien era el principal candidato para dirigir el proyecto catarí, haya firmado finalmente por el Almería.
Con el cambio de escenario, el Al-Ahli ha centrado sus esfuerzos en el exentrenador del Sporting de Gijón, que hace unas semanas acordó su salida de la entidad rojiblanca pese a tener un año más de contrato en vigor.
La salida de Borja Jiménez del Sporting no respondió en ningún caso a que el técnico tuviese un acuerdo cerrado con otro club. De hecho, el entrenador se encontraba libre en el mercado y sin ningún compromiso de futuro, mientras en las últimas semanas había aprovechado este periodo para analizar diferentes proyectos y participar como analista durante el Mundial, siguiendo de cerca, entre otros, la irrupción de Yan Diomandé, futbolista de Costa de Marfil al que ya dirigió en el Leganés.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere de un disparo de un agente de la Guardia Civil un paciente psiquiátrico que estaba fuera de sí en Gijón
- La DGT confirma las nuevas matrículas que veremos por carretera a partir del 3 de julio y que ya no serán de cuatro números y tres letras: se estiman que unos 800.000 vehículos
- La inesperada presencia de un animal poco común en el Campo San Francisco sorprende en Oviedo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de techo con lámpara led más potente y barato del mercado: con rotor de giro lento y silencioso
- Débora Torreira hace historia en Oviedo como la primera mujer comisaria de una Policía Local en Asturias
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona de 2 plazas para terraza más barata del mercado: con parasol ajustable para conseguir sombra y cojín
- Hablan los vecinos del hombre fallecido en Gijón tras recibir un disparo de la Guardia Civil: 'Necesitaba más atención psicológica
- El abrazo de Somió a la conductora que evitó una tragedia: “Primero pensé en las personas que llevaba detrás y luego en mí”