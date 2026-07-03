El ex del Sporting de Gijón Marcos Fernández, cerca de la Cultural Leonesa

El canterano del Sporting de Gijón Marcos Fernández está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de la Cultural y Deportiva Leonesa. El delantero centro, de 20 años y que llegó a debutar en Copa con el primer equipo, marcando al Guijuelo, hace tres años, acordó su desvinculación del equipo rojiblanco hace unos días. Salvo giro inesperado continuará su carrera en el conjunto leonés.

La operación se encuentra muy avanzada y todo apunta a que el atacante firmará en los próximos días con la Cultural, donde tendrá ficha del filial, aunque trabajará habitualmente con el primer equipo. El conjunto leonés, dirigido por el técnico asturiano Jandro Castro, considera que el delantero encaja en el perfil de futbolista joven con proyección por el que viene apostando la dirección deportiva.

En el cuerpo técnico se reencontrará, además, con Manolo Sánchez Murias, segundo entrenador del primer equipo y buen conocedor de la cantera sportinguista, donde siguió de cerca la evolución de Marcos Fernández durante su etapa de formación en Mareo.

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Por otra parte, el club oficializó el fichaje de Dani Noya, avanzado por LA NUEVA ESPAÑA, que reforzará el centro del campo del filial. Nacido en Santiago de Compostela, del 2007, firma por dos temporadas. El club replica con Dani Noya el modelo seguido con Manu Rodríguez, ahora asentado en el primer equipo.