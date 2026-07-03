El Nantes toma ventaja como destino de Perrin tras pactar su desvinculación del Sporting de Gijón
El central galo, con cartel en Francia, apunta a continuar con su carrera en la segunda categoría del fútbol francés
El futuro de Lucas Perrin apunta de nuevo al fútbol francés. El central, incluido por el Sporting de Gijón en la lista de jugadores con los que no cuenta para la próxima temporada, ya tiene pactada la rescisión de su contrato con la entidad rojiblanca, un paso imprescindible antes de definir su nuevo destino.
El Nantes toma ventaja por Lucas Perrin
Una vez resuelta su desvinculación, el defensa cuenta con un importante cartel en Francia, donde varios clubes siguen de cerca su situación. Entre todos ellos, el Nantes es, a día de hoy, la opción mejor situada para hacerse con sus servicios de cara al próximo curso.
El acuerdo entre Perrin y el Sporting para poner fin a su vinculación llega en paralelo al interés que ha despertado el zaguero en la Ligue 2, segunda categoría del fútbol francés. Este escenario permitirá al futbolista negociar libremente con cualquiera de sus pretendientes.
Regreso a Francia tras su etapa en Gijón
El Nantes ha tomado ventaja en esa carrera y confía en cerrar la incorporación del central una vez quede oficialmente desvinculado del Sporting. De esta forma, Perrin regresaría al fútbol de su país tras una temporada en Gijón que no ha cumplido las expectativas ni del jugador ni del club.
La salida del francés forma parte de la operación que está llevando a cabo la dirección deportiva rojiblanca para aligerar la plantilla y facilitar la llegada de nuevos refuerzos durante el mercado estival.
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