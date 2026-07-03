Portugal pone el foco en el ex del Sporting de Gijón Christian Joel

Portugal pone el foco en Christian Joel. El guardameta cubano, que el pasado 30 de junio finalizó su contrato con el Sporting de Gijón, maneja ya opciones sólidas en el fútbol portugués de cara a la próxima temporada. El União de Leiria, de la segunda categoría del fútbol luso, ha sido el club que más ha avanzado por su incorporación y ya ha trasladado una oferta formal, aunque el exportero rojiblanco mantiene abiertas conversaciones con otras entidades tanto de la Primera como de la Segunda División lusa, que siguen muy de cerca su situación y lo consideran una alternativa para reforzar la portería. De cuajar esta opción, Christian volvería a encontrarse con Pablo Fernández, delantero candasín formado en las categorías inferiores del Sporting.

Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el nombre de Christian Joel ha ganado peso en el mercado portugués después de la temporada completada, en la que disputó ocho encuentros oficiales. Su rendimiento y el potencial que todavía le atribuyen las direcciones deportivas han reforzado su cartel en un mercado que lleva semanas siguiendo su situación.

La propuesta del União de Leiria es, hasta el momento, la más firme. El conjunto portugués ha dado un paso al frente con una oferta formal, aunque las conversaciones permanecen abiertas y, por ahora, no existe ningún acuerdo cerrado ni una operación avanzada.

Además del interés existente en Portugal, el guardameta también cuenta con opciones en otros mercados internacionales. Su condición de agente libre, unida a su potencial físico y a su experiencia en el fútbol profesional, hacen de Christian Joel un perfil atractivo para diferentes direcciones deportivas, que continúan valorando su incorporación.

A sus 25 años, el portero acumula experiencia en Segunda División, categoría en la que ha disputado 16 encuentros, con un balance de 16 goles encajados, una media de un tanto recibido por partido.

Si finalmente acaba recalando en Portugal, supondrá una nueva etapa en una trayectoria que ya le llevó a salir del Sporting de Gijón en calidad de cedido para jugar en el filial del Getafe y posteriormente en el AEK Larnaca de Chipre.

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Con varios escenarios abiertos, Cristian Joel estudia las diferentes propuestas antes de tomar una decisión definitiva. Todo apunta a que los próximos días serán clave para resolver su futuro y conocer el destino del guardameta.