La reacción de tres leyendas del Sporting de Gijón a la retirada de Cazorla: Joaquín, Javi Fuego y Cote hablan de Santi

La retirada de Santi Cazorla ha iniciado una ola de reconocimientos al ya exjugador del Oviedo por sus valores dentro y fuera de los terrenos de juego. El Sporting de Gijón, eterno rival del conjunto azul, también se ha sumado al aplauso por su trayectoria y capacidad de superación a través de tres de los futbolistas que, como él, más y mejor han sabido representar dedicación, esfuerzo y ejemplo: Joaquín Alonso, Javi Fuego y José Ángel Valdés, Cote. Todos destacan el talento y valor humano de Santi.

El Sporting de Gijón, a través de Joaquín Alonso, relaciones institucionales, desea lo mejor a Santi Cazorla en esta nueva etapa de su vida tras anunciar su retirada del fútbol profesional. "Santi es un futbolista muy apreciado, tanto en lo deportivo como en lo personal. Fue uno de esos jugadores diferenciales, que uno no sabe si es diestro o zurdo, con una tremenda visión de juego. Su carrera tiene un gran mérito y la manera en la que se sobrepuso a una lesión tan grave como la suya, también. Además, nosotros tenemos un vínculo especial: Manu García, él y yo somos los únicos jugadores internacionales que han pasado por el Astur CF. Nuestras camisetas están juntas en las vitrinas del Hermanos Llana. Estoy seguro de que disfrutará de esta nueva etapa y que seguirá viviendo el fútbol con la misma intensidad y pasión como hasta ahora", señaló el ahora relaciones instituacionales del club rojiblanco.

El exjugador del Sporting José Ángel Valdés, Cote, considera que “el adiós de Santi es una mala noticia para el fútbol en general, además de para los aficionados del Oviedo, Jugadores de su talento vi pocos. Después de Messi, Xavi, Iniesta y Busquets, fue el futbolista que más me impresionó en directo. Como representante asturiano, perdemos un ejemplo de lo que es jugar bien y respetar a todos. Sus razones tendrá para la retirada y hay que respetarlo. Me tocó vivirlo hace un año y es una decisión muy difícil”.

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Javi Fuego, amigo, confidente y excompañero de Santi Cazorla, traza una radiografía muy emotiva de lo que es Santi para él y para el fútbol. "Santi es de mi mismo año, de 1984, y coincidimos en el fútbol toda la vida. Primero en contra, en el Sporting y el Oviedo, y después tuvimos la suerte de hacerlo juntos en la selección asturiana y también en el Villarreal. Se marcha un amigo, un referente regional, un referente nacional y, me atrevería a decir, un referente mundial prácticamente. Era un chico con unas condiciones tremendas, fuera de lo común. Muchas veces condicionado por su físico, al ser pequeñín, pero la magia que tenía jugando… Daba igual que estuviera en frasco pequeño, tenía que salir. Ha sido uno de los mejores jugadores asturianos de la historia y de los mejores en la historia de España. Estuvo un poco infravalorada en un momento dado. Le benefició participar en la generación dorada de la selección, pero en cierta medida no dejó ver del todo su talento descomunal, al coincidir con jugadores del nivel de Xavi, Iniesta o Silva en su posición. Deja un legado súper importante a nivel futbolístico: el talento no se encuentra solo en buscar parámetros físicos. El talento puro, también con trabajo y cuidándose, como el de Santi, está por encima del físico. En cuanto al legado humano, es todavía más importante. No tuvo unas condiciones fáciles. Primero en la cantera del Oviedo, después con el fallecimiento de su padre cuando era muy joven… No lo tuvo fácil y supo sobreponerse a las circunstancias con una sonrisa. Ha sido positivo, trabajador y muy humilde. Siempre. Conozco también a su familia, a Úrsula, su mujer, una persona fundamental en su carrera. No es pena, pero es un sentimiento de nostalgia ver cómo se retira uno de los grandes referentes, con mayúsculas, del fútbol asturiano y español. Es un apasionado del fútbol y pasará a una etapa vinculada a ello. Lo hará bien. Ojála muchos sigan su ejemplo de talento, valentía y comportamiento en el fútbol. Es el mejor referente".