El Sporting de Gijón volverá a vestir las medias negras: guiño a los orígenes del club y nuevo diseño

Un guiño a la historia. Una vuelta a los orígenes. O simplemente un giro más para añadir novedad al uniforme. El Sporting recuperará las medias negras en la nueva primera equipación. Un detalle que, al mantener los pantalones blancos, permitirá replicar el modelo que el club lució desde sus inicios en 1905, hasta el año 1915. Ésta será la principal novedad de la presentación de la nueva equipación rojiblanca, que tiene lugar este sábado, con el añadido de compartir más detalles sobre el que será el primer modelo diseñado por Siroko, la firma gijonesa que vestirá al equipo las próximas cuatro temporadas.

El Sporting y Siroko han ido alimentando en los últimos días la expectación por el la nueva piel del conjunto gijonés para la temporada 2026-27. Una campaña en la que la entrada de la firma gijonesa como nueva encargada del diseño y producción de los uniformes asegura disponer de una mayor personalización de cada uno de los diseños. Por el momento, hoy solo se podrá ver el relacionado al primer uniforme. Hay otros dos preparados que irán viendo la luz más adelante. Tanto el Sporting como Siroko llevan meses trabajando en cada uno de los diseños con el objetivo de que "la afición se sienta identificada con cada uno de los modelos", como aseguró recientemente David Guerra, vicepresidente ejecutivo.

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El Sporting lució pantalón blanco y medias negras en más ocasiones que la de sus primeros años de historia. Fue de manera puntual, especialmente en la etapa en la que el equipo recuperó las medias negras, pero con pantalón azul, en la 1997-98. La coincidencia del color del pantalón con los rivales llevó a lucir en alguna ocasión, como visitante, la combinación de camiseta rojiblanca, pantalón blanco y medias negras, sin llegar a volver a ser considerado primer uniforme. Fue el caso de la visita al Barcelona de esa temporada. Ahora será lo habitual en los partidos como local. La previsión es que, más adelante, se vayan desvelando los otros dos uniformes preparados para vestir al equipo en la campaña en la que se ha fjado como objetivo el regreso a Primera.