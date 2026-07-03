El Sporting ultima el fichaje del central Aimar Duñabeitia

El Sporting de Gijón está muy cerca de cerrar la incorporación del defensa central Aimar Duñabeitia, una de las piezas más destacadas del Bilbao Athletic durante la última temporada. El futbolista vasco, de 23 años y 1,84 metros de estatura, se ha convertido en una de las prioridades de la dirección deportiva rojiblanca para apuntalar el eje de la zaga de cara al nuevo curso. Las negociaciones se encuentran muy avanzadas y, salvo un giro inesperado, el central se convertirá en nuevo jugador del Sporting en los próximos días. Duñabeitia destaca por su fortaleza en el juego aéreo, su contundencia en los duelos y una buena salida de balón, cualidades que han despertado el interés de varios clubes del fútbol profesional.

Formado en la cantera del Athletic Club, el defensa ha seguido una progresión constante hasta consolidarse en el Bilbao Athletic, donde ha acumulado experiencia en Primera Federación y ha demostrado condiciones para dar el salto a una categoría superior. Su valor de mercado ronda actualmente los 200.000 euros, según Transfermarkt.

En Mareo consideran que su perfil encaja perfectamente en la idea del nuevo proyecto deportivo. La llegada de Duñabeitia permitiría rejuvenecer la defensa y aumentar la competencia en una posición considerada prioritaria por la dirección deportiva.

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El central, además, conoce la exigencia de un club histórico como el Athletic y está acostumbrado a competir en un entorno de máxima presión, un aspecto que también se ha valorado positivamente durante las conversaciones.La operación es completamente independiente del interés del Sporting por el regreso de Andrés Cuenca. Aunque el club sigue atento a la situación del joven defensa, ambos movimientos discurren por vías distintas y una negociación no condiciona a la otra.De esta forma, el Sporting trabaja de manera paralela en varias alternativas para reforzar el centro de la defensa, con el objetivo de llegar al inicio de la pretemporada con buena parte de la plantilla definida.Todo apunta a que Aimar Duñabeitia será uno de los primeros refuerzos defensivos del conjunto gijonés para la próxima campaña, a falta únicamente de cerrar los últimos detalles de una operación que está muy encaminada.