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Aimar Duñabeitia se despide del Athletic de Bilbao y su fichaje por el Sporting es inminente

El central vasco, que se comprometerá con el cuadro rojiblanco para las tres próximas campañas más una opcional, se convertirá en la cuarta incorporación estival: “Es momento de afrontar nuevos retos”

Duñabeitia celebra un gol durante su etapa en el Athletic Club

Duñabeitia celebra un gol durante su etapa en el Athletic Club / Athletic Club

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Javi Viso

Javi Viso

A escasos días del arranque de la pretemporada, previsto para el miércoles 8 de julio, el Sporting sigue dando pasos en la confección de su plantilla para la próxima temporada. El club rojiblanco, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA el pasado viernes, está a punto de cerrar al central Aimar Duñabeitia, que este mediodía se despidió del Athletic Club. “No siempre todos los caminos son como uno imagina y a veces la sensación es que algunas oportunidades podrían haber sido diferentes. Ahora es el momento de afrontar nuevos retos para seguir creciendo”, expresó el vasco en una carta a través de sus redes sociales. 

Duñabeitia se comprometerá con el Sporting para las próximas tres temporadas más otra opcional, aunque el Athletic se reserva la posibilidad de repescarlo durante las dos primeras campañas. El vasco se despide de Lezama tras 13 temporadas. Llegó siendo un niño y consiguió asentarse en el Bilbao Athletic, incluso yendo convocado en alguna ocasión con el primer equipo. Eso sí, sin llegar a debutar. La pasada temporada disputó 21 encuentros en Primera Federación y ahora, a sus 23 años, afrontará su primer reto en categoría profesional. 

Su próximo reto, si nada se tuerce, será en Asturias, donde desde la directiva rojiblanca se han depositado muchas esperanzas en su fichaje. 

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Con su llegada, el Sporting se refuerza con un central de 1,84 metros de altura que destaca por su fortaleza en el juego aéreo y en los duelos, y podría rejuvenecer la zaga. Duñabeitia se convertirá en el cuarto fichaje estival tras las llegadas de Emanuel Gularte, Jorge Sáenz y Egoitz Arana. 

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