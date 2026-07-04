La nueva camiseta del Sporting desata la ilusión con colas desde su primer día a la venta: “Tiene que ser la del ascenso”

La nueva equipación del Sporting se presentó de manera oficial a las diez y antes de las doce numerosos aficionados rojiblancos se ponían a la cola para ser los primeros en adquirirlos en la tienda de El Molinón. Nadie quería quedarse sin una equipación, la primera con Siroko, que ha gustado y mucho a la parroquia sportinguista. Con cerca de un centenar de aficionados a la espera antes de su apertura, incluso se decidió a abrir sus puertas antes para atender la demanda. “Había bastante expectación y creo que cumplieron bastante bien”, reconocía Ignacio Nosti, el primero en adquirirla.

El gijonés, que no era el primero a la cola, lo hizo con un bonito trasfondo detrás. Su hijo, Ignacio, cumplía este sábado los 18 años y él quiso regalarle la nueva equipación. “Sabía fijo la que quería y la pedí de frente. Venía con la idea clara”, admitió antes de presumir del sentimiento rojiblanco de la familia. “Le hice socio cuando nació, justo con el ascenso de Preciado y tiene casi todas las camisetas. Va a ser una sorpresa muy bonita que le va a gustar”, afirmó tras llegar a la tienda con más de media hora de antelación.

Nacho Nosti, el primero en comprar la nueva camiseta del Sporting, posa junto a Cote. / J.V.

Con detalles bordados y el patrón ‘puxa’ perforado, algunos les gustó tanto que ni siquiera pudieron resistirse a ponérsela incluso antes de salir del establecimiento. “Me encanta. La llevo ya para poder lucirla por todo Gijón”, reconocía Roberto Narváez. Otros, como el pequeño Raúl García y su madre Sonia Gómez, llegaron con una hora de antelación para asegurarse su compra. El joven no dudaba: “la camiseta es muy guapa, me gustan todos sus detalles”, aunque reconoció que “iba a cogerla fuese como fuese”.

David Vieira se fue con la bolsa cargada y la cartera vacía. El aficionado adquirió dos equipaciones y también una camiseta de paseo en tono beige. “No marcho con la colección porque…” decía entre risas tras reconocer su encanto por la apuesta de Siroko. “Están guapísimas, me gustan las dos y tengo ganas de ver la segunda y tercera equipación”. Uno de los pocos aspectos que ha generado división de opiniones entre la nueva equipación han sido los ribetes de las mangas en dorado, en un guiño a la bandera de España. “Es un detalle que le queda bien, también tiene la asturiana. No ofende a nadie, pero a la gente le gusta buscar polémica en todos lados”, prosiguió. También gustaron otros detalles como las medias en negro. “La recuperamos y me gusta la combinación”, dijo Nosti.

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Como es habitual en cada mes de julio, la ilusión está renovada entre los aficionados rojiblancos, que sueñan con que esta nueva equipación pueda ser recordada por conseguir grandes cosas allá por el mes de junio. “Tiene que ser la camiseta del ascenso”, deseó Raúl García. Por su parte, Vieira confía en que “de suerte”. “Es lo de siempre, las expectativas son altas porque hay que pelear por estar en Primera. Esperemos que este sea el definitivo”, destacó. Lo que está claro es que, visto lo visto, durante las próximas semanas por Gijón se verán muchas camisetas con Siroko en el frontal.