Churruca, la llamada de la selección en Segunda y su visión del Mundial: "En los octavos empieza el verdadero Mundial para España"

Se quedó con las ganas de jugar un Mundial con España, pero talento y fútbol no le faltó para ser uno de los elegidos. José Ignacio Churruca (Zarauz, Guipúzcoa, 1949) fue llamado por primera vez a la selección cuando militaba en Segunda División con el Sporting de Gijón. Algo impensable, lo de citar a un futbolista de la segunda categoría del fútbol español, que explica la dimensión de un jugador de leyenda en las filas del conjunto gijonés, primero, y después en el Athletic de Bilbao. Vive con intensidad el avance del combinado de Luis de la Fuente en la competición y avisa de la necesidad de dar un paso más en el juego y la convicción para poder levantar el trofeo.

¿Cómo recuerda su primera vez con España?

Debuté en Italia, en Cagliari, Cerdeña. Era amistoso, pero ante un equipo potente como Italia. Era todo ilusión. Debutar con la selección es la meta que fija cualquier chaval que empieza en el fútbol. Fue un evento importante para mí, y también para el Sporting, que era mi club entonces. Un 20 de febrero de 1971. Antes había debutado Quini con la selección, pero en esa convocatoria fui el único del Sporting.

Su primer contacto con la selección llegó antes ¿no?

En la 69-70 me había llamado Kubala, para un partido ante Alemania, pero estuve en el banquillo. No llegué a participar. Era un chavalín. Me llamó la selección una temporada en la que el Sporting estaba en Segunda División. Es cierto que aquel año teníamos un gran equipo y subimos a Primera. Antes había participado también en alguna preselección. Kubala fue un seleccionador que siempre contó conmigo.

¿Quién le comunicó la primera llamada de España? ¿Recuerda?

Pepe Ortiz, el delegado del Sporting. Era entonces la persona que nos comunicaba a todos las llamadas de la selección o ese tipo de cuestiones.

¿Cuál es su mejor recuerdo con España?

Todos los recuerdos con la selección son importantes. Estar en un grupo con los mejores jugadores de España siempre es importante. El primero, ante Italia, a la que la ganamos además, 1-2… Ese te marca. Ganar a esa selección en su propio feudo… Da prestigio. Esos momentos te dan una ilusión tremenda.

Usted marcó una época en el Sporting y fue protagonista muchas temporadas en Primera División ¿Por qué no encontró continuidad en la selección como para participar en un Mundial?

No es que falte, es que había muchos compañeros que jugaban en mi puesto y eran buenos futbolistas. Depende mucho del momento de forma, que el equipo funcione… Son muchas cosas que sumados te llevan a un campeonato como el Mundial.

¿Qué le está pareciendo la selección en este Mundial?

Al margen de España, que es una de las favoritas por plantilla, me gusta Francia. Tiene muy buenos futbolistas y un buen equipo. Salga el que salga, funciona. Me está gustando también los de siempre. Clásicos como Argentina. Tienen a Messi que funciona muy bien y de cara a puerta es resolutivo. Independientemente del penalti que falló el otro día. Espero más de Brasil y luego me gusta mucho Marruecos. Marruecos juega un fútbol muy de ataque, tipo Luis Enrique en el Paris Saint Germain. Esa mentalidad de jugar al ataque, con tanta gente de talento, ojo. Luego habrá selecciones que puedan sorprender por su pelea, por su trabajo. Solo con eso no se gana el Mundial, pero sí pueden dar alguna sorpresa.

¿Ve a España favorita?

Ganar el Mundial es complicado, aunque España tiene un gran equipo. Le quedan partidos muy complicados contra equipos o selecciones del potencial suyo. A veces todo se decide por detalles. Hay fondo de armario, como dicen ahora, importante. Los que salen del banquillo rinden como los del inicio. Además, es un equipo que crea siempre peligro. Practica fútbol de ataque y velocidad. Eso es lo que verdaderamente le da condición de favorita.

Han caído algunas de las grandes ya.

Lo de Alemania ha sido un fracaso. Tenía que haber pasado. Lo de Países Bajos también sorprende. Ahora, en los octavos, es cuando ya se empieza a ver quién se juega el Mundial para España. Ojalá España pueda seguir adelante ante Portugal.

¿Ve muchos partidos del Mundial?

Estoy viéndolo, pero hay unos horarios a veces que antes de empezar, te duermes. Hay partidos también que los ves y tampoco te dicen tanto, no son de la categoría de un Mundial porque no dan el rendimiento esperado. Es un evento importante.

¿Qué me dice del Sporting?

Tiene que fichar más gente. Todavía no está resuelta la plantilla. Hay que trabajar bien con el entrenador nuevo. Ahora todos están más preparados que antaño, hace falta formar en torno una buena plantilla y tener detrás un buen presupuesto. Hay muchas cosas. El entrenador solo no tiene la varita mágica. Hacen falta más goles y no tanta posesión. Hay que trabajar con las posibilidades que te dan. También es muy importante trabajar otra vez la cantera. Ahí el Sporting se ha dejado un poquito. Antes salían más futbolistas. Ahora salen, pero no se les ve tan preparados, o tan osados como antes. Parece que no hay la ambición que se necesita. Ilusión es lo principal que tenemos que tener todos antes de empezar, pero hay que tener hecho un buen trabajo de base.

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