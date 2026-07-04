Así es la nueva camiseta del Sporting de Gijón: diseño clásico, tonos dorados, cambio de medias y Cote en el Pico El Sol

Pedaleando y hasta con gotas de sudor, José Ángel, Cote, fue el protagonista en la presentación de la nueva equipación del Sporting. El exfutbolista rojiblanco subió hasta el Pico del Sol y desveló la equipación con todo Gijón de fondo, en lo que supone la primera colaboración entre el Sporting y la marca gijonesa Siroko.

El Real Sporting ya tiene nueva camiseta para la temporada 2026-27. El club rojiblanco y Siroko presentaron este sábado la primera equipación del equipo, una prenda cargada de guiños a la historia sportinguista, a Gijón y a Asturias. Será, además, la primera vez que el conjunto gijonés vista una camiseta diseñada por una marca nacida en la ciudad.

La nueva elástica mantiene las tradicionales franjas rojiblancas, pero incorpora un diseño personalizado con un patrón perforado con la palabra “PUXA” en el panel frontal y trasero. La camiseta incluye también detalles bordados vinculados a la identidad del club, la Cruz de la Victoria y el lema “El Club de nuestras vidas”, convertido en uno de los ejes de la nueva etapa del Sporting.

El escudo aparece acompañado por detalles en dorado, considerado por la entidad como su tercer color más representativo. Ese tono está presente en el cuello, las mangas, el pantalón y las medias. El pantalón seguirá siendo blanco, mientras que las medias recuperan el negro con vuelta rojiblanca, un guiño a los primeros años de la historia sportinguista y a otras etapas del club.

La camiseta cuenta con cuello polo clásico con cierre de botón y ribetes acanalados en las mangas. Según explicó el club, se trata de una prenda transpirable, de secado rápido y con corte regular, pensada tanto para la práctica deportiva como para el uso de los aficionados.

El Sporting y Siroko también dieron a conocer la primera equipación de los porteros para el nuevo curso. En este caso, la camiseta incorpora un patrón jacquard exclusivo en el panel frontal y trasero, además de detalles bordados y ribetes rojiblancos en cuello y mangas.

La entidad rojiblanca presentará en las próximas semanas la segunda y la tercera equipación, así como otras novedades destinadas a sus equipos y a diferentes públicos. Las nuevas prendas están disponibles en las tiendas oficiales de El Molinón y San Bernardo, que este sábado abren de 12.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y también en la tienda de Siroko.