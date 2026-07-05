Emanuel Gularte ya se encuentra de camino a Gijón
El central uruguayo comparte en sus redes sociales su viaje, con destino final en Asturias, donde el miércoles arrancará la pretemporada junto al resto de sus compañeros: "Con la ilusión y el hambre de trascender al 100%"
Uno de los fichajes estivales del Sporting ya se encuentra de camino a Gijón. El central Emanuel Gularte compartió a través de sus redes sociales una imagen en el aeropuerto acompañado de su pasaporte italiano en el que se mostraba ilusionado por su nueva etapa en el Principado. "Una aventura más, un paso más, un sueño más. Con la ilusión y el hambre de trascender al 100%. Allá va… el rinoceronte a la carga", escribió en su cuenta de Instagram. El uruguayo estará a las órdenes de Nicolás Larcamón el próximo miércoles 8 de julio, fecha en la que el club rojiblanco tiene fijado iniciar la pretemporada.
Gularte jugó hasta el pasado mes de junio en Peñarol, con el que completó 18 partidos, pero llega cedido procedente del Puebla mexicano. Además, en las negociaciones entre el conjunto azteca y el Sporting se incluyó una opción de compra obligatoria en caso de ascenso.
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