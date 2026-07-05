Las leyendas rojiblancas lloran la pérdida de José Manuel Díaz Novoa: “Fue uno de los constructores del mejor Sporting de la historia”
Los exfutbolistas del Sporting destacan la cercanía y exigencia de "uno de los mejores entrenadores" de la entidad: "Fue uno de los impulsores de Mareo"
Día muy triste para la familia sportinguista. El fallecimiento a los 82 años de Jose Manuel Díaz Novoa, el entrenador con más partidos en la historia rojiblanca, ha afectado a todos aquellos que le recuerdan con un gran cariño por formar parte de una de las etapas doradas del club a lo largo de su historia. Especialmente dolorosa ha sido para muchos futbolistas con los que compartió vestuario y a los que les dio la oportunidad de llegar al primer equipo. “Fue uno de los responsables y constructores del mejor Sporting de la historia”, asegura Ablanedo.
Precisamente, el histórico guardameta explica que Novoa “fue decisivo en mi carrera”. “Fue una figura fundamental y gracias a él fui portero del Sporting”, asegura Ablanedo, que nunca olvidará una conversación con el técnico en los inicios de su exitosa carrera. “Me dijo que estuviese tranquilo y que tendría oportunidades. Él apostó por mí en un momento complicado de mi carrera deportiva y esa conversación fue clave cuando tenía 20 años. Le estoy muy agradecido y le recordaré siempre”, confiesa.
Su caso es el de muchos, como el de Eloy Olaya, que a día de hoy sigue ostentando el récord del jugador más joven en debutar con el Sporting (lo hizo cuando tenía 15 años en Copa del Rey de la mano de Novoa). “Es un día triste para el sportinguismo y para mí como persona por lo que significó”, comienza. El delantero recuerda que Novoa “fue uno de los impulsores en el inicio de Mareo” y que “él y otros lucharon y dieron confianza a muchos jugadores que llegamos al primer equipo”. Su debut no fue un caso aislado, puesto que Novoa siguió apostando por él y el tiempo le dio la razón. “Dio muchos jugadores al primer equipo y a otros clubes de la élite”, rememora Olaya.
Otro de los que debutó a sus órdenes fue el defensa Tati Alcalde. “El recuerdo que tengo de él es entrañable. Debuté en Primera ante el Barcelona en casa y yo venía de Tercera División”, cuenta. “Fue un entrenador que me marcó porque me ayudó a consolidarme en Primera jugando una media importante de partidos”. También Enzo Ferrero quiso dejar unas palabras de agradecimiento a la figura de Novoa. Fue una gran persona, un buen entrenador e hizo mucho por el Sporting. Es una dura pérdida para el sportinguismo. Fue un activo muy importante en el club. Solo tengo palabras buenas hacia él”.
“De sus méritos como entrenador no hay nada nuevo que decir. Si no es el mejor, es uno de los mejores técnicos del Sporting a lo largo de su historia. Todos le tenemos mucha consideración”, asegura Claudio Silva, futbolista que llegó al club rojiblanco del Arosa por petición expresa de Novoa. El gallego recuerda en sus inicios cuando se enfrentaba al Deportivo Gijón (dirigido por aquel entonces por Novoa) la diferencia entre ambos. “Ellos iban todos uniformados en traje y nosotros en pantalón corto y barbas. Él era un entrenador serio y siempre me causó mucho respeto”, dice.
Sobre su persona, todos destacan su cercanía y su disciplina. “Tenía un buen trato con todos los futbolistas, pero era muy exigente en el día a día. Teníamos que entrenar fuerte”, admite Ablanedo. Mientras que Alcalde destaca que “era un hombre práctico, con muchas tablas y experiencia que siempre exigía a los jóvenes”. Una dura pérdida para el sportinguismo, que se despide de una de sus grandes leyendas.
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